111-Prozent-Chance mit BMW

BMW kommt wieder in Fahrt. Im Aufwärtstrend ist noch Potenzial vorhanden, frühere Hochs noch nicht erreicht. Mit einem Mini Future Long auf die Aktie von BMW kann sich auf weitere Sicht im freundlichen Marktumfeld eine Trend-Chance von 111 Prozent ergeben. Im Update: Allianz, Deutsche Post.

BMW verdiente im ersten Quartal unter dem Strich deutlich mehr als vor einem Jahr. Der Münchner Autobauer im Premium-Segment teilte mit, dass der Überschuss von Januar bis Ende März um fast ein Drittel auf mehr als zwei Milliarden Euro gestiegen sei. Nachdem das Unternehmen im April bereits ein zweistelliges Umsatzplus und einen starken Anstieg beim Ergebnis vor Steuern verkündet hatte, war das zwar keine große Überraschung mehr, lässt die Aktie aber dennoch steigen. BMW bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr. Charttechnisch befindet sich die Aktie nach einem Durchhänger wieder auf Kurs. Nachdem sich der Kurs unterhalb des Aufwärtstrends, aber stets über der 200-Tage-Linie bei aktuell 82,23 Euro bewegt hatte, gelang ihm durch einen dynamischen Anstieg die Rückkehr in den Trendkanal.

BMW (Tageschart in Euro)

Dort befindet sich die Aktie derzeit noch an der Unterseite, besitzt aber innerhalb der zwischen 86,60 und 101,70 Euro verlaufenden Bewegung noch reichlich Platz nach oben. Frühere Hochs befinden sich im langfristigen Chart auf Wochenbasis bei 104,85 Euro von Dezember und 123,75 Euro von März 2015 über dem derzeitigen Niveau. Während andere Werte in dieser euphorischen Phase neue Allzeithochs markieren, läuft die Aktie von BMW ihren Höchstständen noch hinterher. Kurzfristig unterstützt werden können die Notierungen am Tief der letzten Woche um 86,60 Euro, zumal dort auch die Unterseite der aktuellen Trendbewegung dargestellt werden kann. Dieser wichtige Support sollte für die Fortsetzung der steigenden Tendenz nicht unterschritten werden, so dass darunter ein Stoppkurs platziert werden könnte.

BMW (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN UW34R2) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden BMW-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 13,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 85,50 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,26 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich im freundlichen Marktumfeld auf mittlere Sicht um 105 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6,5 zu 1.