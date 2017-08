110-Prozent-Chance mit Microsoft

Microsoft befindet sich seit Oktober letzten Jahres in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Mit einem Call-Optionsschein auf die Aktie von Microsoft mit einem Basispreis bei 65 US-Dollar und einer Fälligkeit im März lässt sich überproportional von steigenden Kursen profitieren. Im Update: Allianz.

Seit Oktober letzten Jahres befindet sich die Aktie von Microsoft langanhaltend in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 70 und 75,60 US-Dollar beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen Ende Juli ein Hoch bei 74,42 US-Dollar. Im Anschluss tendierte die Aktie in einer konsolidierenden Bewegung nach einem zuvor steilen Anstieg nach unten, fing sich aber um 71,20 US-Dollar und setzte ihre nach oben gerichtete Tendenz fort. Um diese Richtung auf weitere Sicht beizubehalten, sollte dieses zuletzt markierte Tief nun nicht mehr unterschritten werden. Mehrheitlich positiv äußerten sich bislang die Analysten zur Microsoft-Aktie. Bernstein Research bestätigte seine Einstufung auf Outperform mit einem Kursziel von 87 US-Dollar. Der zuständige Analyst erwarte eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie. Goldman Sachs gibt sogar bereits ein Kursziel von 88 US-Dollar an. Denn im vergangenen Quartal übertraf Microsoft die Erwartungen, indem der Umsatz des Konzerns um dreizehn Prozent wuchs und sich der Gewinn um mehr als das Doppelte steigerte. Auch das beachtete Cloud-Geschäft legte ebenfalls weiterhin deutlich zu, zudem der Umsatz mit Office-Produkten. Nur die Erlöse mit dem Betriebssystem Windows stiegen dagegen nur leicht.

Microsoft (Tageschart in US-Dollar)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN VN8XXQ) können risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Microsoft-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 65 US-Dollar und einer Fälligkeit am 16.03.2018 kann beispielsweise eine Rendite von 110 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis Laufzeitende auf 88 US-Dollar steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann auch eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 65 US-Dollar notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 75,90 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie unter 71,30 US-Dollar fallen.