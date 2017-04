110-Prozent-Chance mit Deutsche Post

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post befindet sich im Aufwärtstrend. Zuletzt testeten die Notierungen die Unterseite erfolgreich. Mit einem Mini Future Long auf die Aktie kann sich im freundlichen Umfeld bei steigenden Kursen auf weitere Sicht eine Trend-Chance von 110 Prozent ergeben. Im Update: Allianz.

Mit den Marken DHL und Deutsche Post ist der Konzern nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Logistik und Briefkommunikation. Zudem ist der in Bonn ansässige Konzern der einzige Universal-Dienstleister Deutschlands bei Postdiensten, befördert Briefe sowie Pakete landesweit und international und beschäftigt dabei rund 510.000 Mitarbeiter in mehr als 220 Ländern. 2016 schloss der Konzern mit einem Rekordergebnis ab und verbuchte im vierten Quartal das beste Teilergebnis seiner Geschichte. Gewöhnlich kann das erste Jahresviertel des Konzerns nun mäßiger ausfallen. Dennoch beließ das Analysehaus RBC Capital seine Einstufung für die Aktie der Deutsche Post auf Outperform. Am Freitag lädt der Konzern zur Hauptversammlung ein und berichtet am 11. Mai von seinem Abschneiden im ersten Quartal.

Deutsche Post (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Aktie der Deutschen Post in einem mittelfristigen, seit Februar letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 30,70 und 35,80 Euro beschrieben werden kann. Auf der Unterseite wird die ansteigende Tendenz im langfristigen Chart auf Wochenbasis von der aktuell bei 29,90 Euro verlaufenden 40-Wochen-Linie begleitet. Ebenso befindet sich die 200-Tage-Linie bei derzeit 29,68 Euro nur knapp unter dem Trend. Anfang März erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 32,94 Euro, bewegte sich danach um das im April 2015 markierte Hoch bei 31,19 Euro mit einer horizontalen Unterstützung bei 30,50 Euro zur Seite. Anfang dieser Woche testen die Notierungen dabei den Support erfolgreich und stiegen dann mit einer dynamischen Bewegung in Richtung vorheriges Hoch nach oben an.

Deutsche Post (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN CX4YTP) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Post ausgehen, mit einem Hebel von 4,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 18,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 29,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,46 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich im freundlichen Umfeld auf weitere Sicht um 40 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 3,2 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen WKN: CX4YTP Akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Basispreis: 25,21 Euro Barriere: 26,16 Euro Laufzeit: Open End Typ: Mini Future Long Emittent: Citigroup Basiswert Deutsche Post Kursziel: 1,47 Euro Kurschance: 110 Prozent

