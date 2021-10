Sehr geehrte Damen und Herren,



die 10-jährige US-Rendite konnte den charttechnischen Ausbruch aus dem seit März 2021 gültigen Abwärtsmodus nachhaltig bestätigen.

Vier erfolgreiche Re-Tests sowie das einhergehende Überschreiten der 200-Tage-Linie führten nun sogar zu einer spürbaren Zwischendynamik bei den US-Staatspapieren.

Aufgrund der nun leicht überhitzten Markttechnik dürfte beim Hoch vom 30.03.2021 eine Konsolidierung folgen.

Dieses Hoch (Tageshoch, Candlestick) verläuft bei 1,766%.

Auf diesem Niveau verschärfte sich auch seinerzeit der bis vor kurzem intakte Abwärtsmodus.

Aktuell zeigen sich die markttechnischen Indikatoren – noch – neutral und aufwärtsgerichtet.

Allerdings „klopfen“ bereits alle an den überkauften Bereich an. Unisono verzeichnen allerdings auch die markttechnischen Indikatoren in sich auch intakte Aufwärtstrends.

Somit bleibt der „Druck“ nach oben vorerst bestehen.

Das kurzfristige Ziel lautet daher 1,766%.

Erst wenn diese Widerstandsmarke ebenfalls nachhaltig und eindeutig gebrochen wird, könnte der langfristige Abwärtstrend wieder in den Fokus rücken.

Dieser verläuft bei rund 2,400%. Er hat seit rund 30 Jahren Bestand.

Die heute zur Veröffentlichung anstehenden US-Fundamentaldaten werden keine kurzfristige Auswirkung haben.

Die Verbraucherpreise für den Monat September werden unverändert prognostiziert.

Allerdings ist unabhängig davon ein immens großer Inflationsdruck spürbar.

Für die USA liegt die 2021´er Prognose für die Verbraucherpreise bei rund 4,5%.

Weiter steigende Energie- und Rohstoffpreise „tun ihr Übriges“…

Fazit:

Übergeordneter Langfristtrend noch intakt

Mittelfristiges Ziel bei 1,766%, Aktuelles „Golden Cross“ stützt zusätzlich

