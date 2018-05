10-jährige Rendite USA (Daily) - Mit neuem Mehrjahreshoch

Mit neuem Mehrjahreshoch





Der Zinsanstieg in den USA schreitet weiter planmäßig und „technisch sauber“ voran.

So erreichte die 10-jährige Rendite mit 3,12 % zuletzt ein neues Mehrjahreshoch. Die

zuletzt nach oben aufgelöste Korrekturflagge erweist sich dabei als Katalysator (siehe

„Daily Trading“ vom 24. April), zumal das beschriebene Konsolidierungsmuster durch

einen lehrbuchmäßigen Pullback bestätigt wurde. Rein rechnerisch lässt sich aus der

Höhe der trendbestätigenden Formation ein kalkulatorisches Anschlusspotential bis

rund 3,35 % ableiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Verknüpfung unterschiedlicher

Zeitebenen zu einer ganzzeitlichen Analyse. Schließlich harmoniert das aufgezeigte

Kursziel bestens mit dem auf Jahresbasis seit Beginn der 1980er-Jahre dominierenden

Baissetrend (akt. bei 3,36 %). Aus Sicht des Monatscharts besitzt zudem das Zinshoch

vom Januar 2014 (3,04 %) eine herausragende Bedeutung. Dank des Spurts über dieses

Level gilt nun die Bodenbildung seit Sommer 2011 als abgeschlossen, so dass auch diese

Zeitebene ein klares Signal für steigende Renditen sendet. Aufgrund ihrer Relevanz

sollte die Schlüsselgröße von gut 3 % zukünftig nicht mehr unterschritten werden.





















10-jährige Rendite USA (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz