10-jährige Rendite USA (Daily) - Flagge nach oben aufgelöst

Den Zinsanstieg in den USA haben wir mit einer Vielzahl von Charts in den ersten Monaten

des Jahres begleitet. In steigenden Renditen sehen wir zudem einen wesentlichen Hemmschuh

für die internationalen Aktienmärkte. In diesem Zusammenhang müssen Investoren zur

Kenntnis nehmen, dass die 10-jährige Rendite USA zum Ende der vergangenen Woche ein

weiteres wichtiges Signal sendete. So wurde die Korrekturflagge der letzten zwei Monate

(obere Begrenzung akt. bei 2,91 %) nach Norden aufgelöst. Die Phase des Luftholens

der letzten Wochen sollte damit abgeschlossen sein. Vielmehr ist es keine Frage mehr

ob und wann, sondern wie nachhaltig Notierungen oberhalb der 3 %-Marke erreicht werden.

Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe des Konsolidierungsmusters ein kalkulatorisches

Anschlusspotential bis rund 3,35 %. Zur Erinnerung: In diesem Dunstkreis verläuft

auf Jahresbasis auch der seit Beginn der 1980er-Jahre bestehende Baissetrend (akt.

bei 3,36 %). Auf dem Weg in diese Region markiert das Hoch vom Januar 2014 bei 3,04

% zweifelsohne ein wichtiges Etappenziel, denn dessen Überwinden würde einen großen

Doppelboden vervollständigen.





















