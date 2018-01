10-jährige Rendite USA (Annually) - Candlestickkonstellation hat es in sich

Candlestickkonstellation hat es in sich





Bei der Beantwortung dieser Frage wollen wir wie immer auf anerkannte Verfahren der

Technischen Analyse zurückgreifen. Der Jahresausblick ist der passende Anlass, um

zunächst einmal langfristige Chartverläufe und hohe Zeitebenen zu analysieren. Auf

der Aktienseite gibt es die alte Tradingweisheit, wonach wir in Europa eine Lungenentzündung

bekommen, wenn sich die Amerikaner einen Schnupfen zugezogen haben. Auch auf der Zinsseite

können wir uns nicht vollständig von der Entwicklung in den USA freimachen. Deshalb

beginnen wir mit dem langfristigen Kursverlauf der 10-jährigen Rendite in den USA.

Nach den beiden „Hammer“-Umkehrmustern von 2015 und 2016 weist der Jahreschart für

die abgelaufenen 12 Monate eine sog. „inside candle“ aus (siehe Chart 2). D. h. die

Schwankungsbreite von 2017 verblieb innerhalb des Pendants des Vorjahres. Gleichzeitig

stechen die markanten Lunten der letzten drei Jahre hervor, die den unterstützenden

Charakter der 2 %-Marke unterstreichen. Für sich genommen bildet die 2017er-Kerze

einen klassischen „Kreisel“ – ein Kerzenmuster, welches eine prozyklische Positionierung

nahelegt. Dazu passen auch die letzten beiden Jahreshochs. Mit 2,63 % bzw. 2,64 %

wurden diese auf nahezu identischem Niveau ausgeprägt.





















10-jährige Rendite USA (Annually)











































