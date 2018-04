10-jährige Rendite Deutschland (Weekly) - „golden cross“ als Katalysator

„golden cross“ als Katalysator





Letzte Woche haben wir in Bezug auf die 10-jährige Rendite in Deutschland von einem

lehrbuchmäßigen Pullback an die 200-Wochen-Linie (akt. bei 0,45 %) bzw. den ehemaligen

Basisabwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 0,44 %) gesprochen. Als zusätzliches

Argument eines auslaufenden Verkaufsdrucks hatten wir die doppelten „Innenstäbe“ der

letzten beiden Wochen ins Feld geführt. Ein nachhaltiger Sprung über die jüngsten

beiden Wochenhochs bei 0,54 % würde dabei voraussichtlich für neues Aufwärtsmomentum

sorgen. Rückenwind erhält dieses Szenario von dem positiven Schnittmuster zwischen

der eingangs angeführten langfristigen Glättungslinie und dem mittelfristigen 50-Wochen-Pendant

(akt. bei 0,46 %). In der Summe entsteht also das als „golden cross“ bekannte Chartmuster

– nebenbei bemerkt: das erste seiner Art seit Anfang 2009. Letztlich dokumentieren

die gleitenden Durchschnitte das Fortschreiten der unteren Zinswende. Über die Etappenziele

in Form der Hochs bei 0,64 % bzw. 0,81 % dürfte die 10-jährige Rendite in Deutschland

perspektivisch die Marke von 1 % ins Visier nehmen. Um dieses Ziel nicht aus den Augen

zu verlieren, gilt es in Zukunft nicht mehr unter die o. g. Bastion bei 0,45 % zurückzufallen.





















10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de



















---------------------------------------------------------------------Diese E-Mail sowie eventuelle Anhänge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly forbidden.---------------------------------------------------------------------HSBC Trinkaus & Burkhardt AGSitz: Düsseldorf, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 54447Mitglieder des Vorstands: Carola Gräfin v. Schmettow (Sprecherin), Dr. Rudolf Apenbrink, Paul Hagen, Fredun Mazaheri, Dr. Jan WilmannsVorsitzender des Aufsichtsrats: Andreas Schmitz