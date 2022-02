10 Entlastungsschritte für unser Land

Der Koalitionsausschuss hat in dieser Woche zehn Entlastungsschritte vorgestellt. Ziel ist die Bekämpfung der besonderen finanziellen Belastung, der sich die Bevölkerung nicht zuletzt wegen der außenpolitischen Situation ausgesetzt sieht. Jens Teutrine freute sich besonders über die vorzeitige Abschaffung der EEG-Umlage zum 01. Juli und die rückwirkenden Erhöhungen des Arbeiternehmerpauschbetrags und des Grundfreibetrags bei der Einkommenssteuer zum 01. Januar 2022.In Summe ist das eine Entlastung von rund 560 Euro pro Person. „Die Mitte der Gesellschaft geht in der öffentlichen Diskussion leider zu oft unter. Mit diesen Entlastungsschritten setzt die Ampelkoalition auch ein deutliches Zeichen für die diejenigen, die jeden Tag aufstehen und arbeiten“, kommentiert Teutrine. Als Sprecher für Bürgergeld begrüßt Teutrine ausdrücklich die Unterstützung für von Armut betroffene Kinder: „Bis zur Einführung der Kindergrundsicherung, welche soziale Teilhabe für alle Kinder sichern soll, erhalten von Armut betroffene Kinder einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro. Zusätzliche 240€ im Jahr sind ein wichtiges Signal, dass wir auch die unterstützen, die viel zu häufig vergessen werden.“