10.000 Euro für ein Stück Geschichte: was der Wertzuwachs historischer Leica-Modelle über Kameras als Wertanlagen verrät

Eine Leica M2 black paint des US-Fotografen Walker Evans (Credit: Leica Camera Classics)

2,4 Millionen Euro war einem Bieter eine 0-Serien-Leica, sprich ein 1923 produzierter Prototyp der ersten Kleinbildkamera der Welt, während der 32. Leitz Photographica Auction im Jahr 2018 wert. Der Preis stellt den vorläufigen Höhepunkt eines Trends dar, den Experten schon seit geraumer Zeit beobachten: Wertsteigerungen erfahren besonders jene Kameras, die von einem bloßen Dokumentationswerkzeug zu Objekten mit eigener historischer Bedeutung werden. Das gilt nicht zuletzt für Apparate, mit denen weltberühmte Fotografien aufgenommen wurden und die dadurch untrennbar mit der Zeitgeschichte verwoben sind. Aber nicht nur bedeutende Einzelstücke sind von diesem Trend betroffen: Ganze Modellserien geraten in das zunehmende Interesse von Sammlern und Investoren und steigen dementsprechend im Preis. Die Vintage Kamera-Spezialisten des Unternehmens Leica Camera Classics bieten jetzt mit der Kategorie „Investment Grade“ im hauseigenen Online-Shop Orientierung in diesem komplexen Markt.

München, am 19. August 2021. Zuverlässig anhaltende Wertzuwächse sind seit den Neunziger Jahren bei Kameras zu beobachten, die mit Prominenten aus verschiedensten Sparten assoziiert werden, weiß man bei Leica Camera Classics in Wien, wo in ständiger Begleitarbeit für die zweimal jährlich stattfindende Leitz Photographica Auction der Markt der Vintage-Fotoapparate und -Objektive beobachtet und einzelne Objekte auf ihre Wertentwicklung untersucht werden. „Gute Beispiele hierfür sind Kameras renommierter Fotografen, wie etwa die 2016 um 60.000 Euro versteigerte Leica M2 black paint des Fotografen und Journalisten Walker Evans, oder eine aus dem Besitz des US-Fotografen Fred Baldwin stammende, 2019 ebenfalls für 60.000 Euro versteigerte Leica MP Chrome“, erklärt Alexander Sedlak, Geschäftsführer von Leica Camera Classics. Objekte ohne Personenbezug seien dann gut für Wertzuwachs positioniert, wenn sie als historisch bedeutende Produkte namhafter Hersteller einen Platz in der Geschichte der Fotografie einnehmen konnten, oder ihnen das zukünftige Potential dafür eingeräumt wird. Sedlak verweist beispielhaft auf eine während der 34. Leitz Photographica Auction 2019 versteigerte Fed 1 „Fedka“ (Seriennummer 674), das Urmodell des ukrainischen Herstellers FED, das – obwohl es sich bei den FED-Kameras um bloße Leica-Kopien handelte – einen Auktionspreis von 31.200 Euro erzielte.

Beständiger Hype um Schwarzlack-Leicas

Ein weiteres Beispiel für eine Modellfamilie von Kameras, die sich erfolgreich als begehrtes Sammlerstück und Wertanlage zugleich etablieren konnte, ist die M-Serie von Leica in den limitierten Schwarzlack-Versionen. Die Leica M-Kameras, die 1954 als Nachfolger der Leica IIIf eingeführt wurden und bis heute produziert werden, haben durch ihre vielfache Nutzung durch Fotoreporter und Journalisten eine wesentliche Rolle in der Dokumentation zeitgeschichtlicher Ereignisse eingenommen. Paradoxerweise sind es die damit einhergehenden Abnutzungserscheinungen – wie Kratzer und Kerben – die den schwarz lackierten M-Modellen besonderen Charme verleihen. „Gerade der durch den täglichen Einsatz entstandene Patina-Look mit dem durch die schwarze Farbe durchschimmernden Messing hat zur heutigen Bedeutung dieser Modellreihe beigetragen“, merkt Sedlak an. Das gestiegene Interesse lässt sich beispielsweise an einer schwarzen Leica M2 mit der Seriennummer 1130115 illustrieren: Ging sie während der 17. Leitz Photographica Auction im Jahr 2010 noch für 2.880 Euro an einen Bieter, wechselte sie im Zuge der 32. Auktion 2018 bereits für 9.600 Euro den Besitzer.

„Wenn man in Kameras investieren will, sollte man sich auf Kamera-Marken konzentrieren, welche über eine hohe Reputation am Markt verfügen und nach wie vor am Markt präsent sind“, schließt Alexander Sedlak an. Vorsicht ist in jedem Fall geboten: Wie die meisten anderen Sachwerte würden auch Fotoapparate ein hohes Fachwissen voraussetzen und ihre Anschaffung solle stets gut überlegt sein. Eine mögliche Anlaufstelle für interessierte Neu-Investoren ist der Online-Shop von Leica, in dem – in der Kategorie „Investment Grade“ – von den führenden Spezialisten von Leica Classics ausgewählte Kameras und Objektive mit Werterhaltungspotential aufgelistet werden.



Das deutsche Traditionsunternehmen Leica Camera AG hat zwei Niederlassungen in Wien: Die Leica Camera Austria GmbH und die Leica Camera Classics GmbH. Letztere hat sich auf Vintage Kameras spezialisiert und stellt in ihrem Geschäft in der Westbahnstraße 40 circa 1.500 Geräte aus. An diesem Standort befindet sich zudem das größte Ersatzteillager für historische Leica Kameras weltweit. Aufgrund dieses einzigartigen Bestands können die Techniker vor Ort historische Leicas nach höchsten Sammler-Ansprüchen prüfen und bei Bedarf restaurieren, bevor diese auktioniert werden.



Zweimal im Jahr – Mitte Juni und Ende November – organisiert Leica Camera Classics die Leitz Photographica Auction, die weltweit wichtigste Versteigerung von Vintage Kameras, die Bieter aus über 100 Ländern anzieht. Zudem werden im Online-Store der LCC permanent rund 5.000 Produkte angeboten.

