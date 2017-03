105-Prozent-Chance mit Fresenius

Der Trend läuft. Bei Fresenius geht es hoch und höher. Dabei erreichten die Notierungen Ende Februar ein neues Allzeithoch um 77,50 Euro. Mit einem Mini Future Long kann sich jetzt eine weitere Trend-Chance auf die Aktie von Fresenius von 105 Prozent ergeben. Im Update: Continental, Allianz.

Fresenius ist ein weltweit führender Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für Dialyse, Krankenhaus und ambulante Versorgung. Die Gruppe umfasst die vier eigenständig agierenden Bereiche Medical Care, Helios, Kabi und Vamed. Die Analysten von Morgan Stanley beließen die Fresenius-Aktie zuletzt bei Übergewichten und bestätigten ebenso ihr Kursziel von 83 Euro. Nach Zahlen hob die Commerzbank ihre Einstufung auf Kaufen mit einem Ziel von 84 statt 81 Euro an. Nächste Termine sind die Quartalszahlen am 3. Mai und die Hauptversammlung am 12. Mai. Die Aktionäre dürfen sich nach einem Rekordgewinn im letzten Jahr auf eine um 25 Prozent höhere Dividende von 0,73 Euro hoffen. Für Fresenius war es die 23. Anhebung in Folge. Auch im laufenden Jahr sollen Umsatz und Gewinn steigen.

Fresenius (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Fresenius-Aktie in einer Trendbewegung, die im langfristigen Wochenchart bis April 2009 zurückgeführt werden könnte. Ein dabei seit Oktober 2014 bestehender Aufwärtstrendkanal lässt sich derzeit zwischen 66,70 und 86,70 Euro beschreiben. Innerhalb der übergeordneten Tendenz steigt die Aktie von Fresenius auch hin zur Oberseite an. Eine solche Bewegung kann aktuell mit einem Trendverlauf zwischen 71,30 und 83 Euro beschrieben werden. Diese Bewegung kann auf ihrer Unterseite von der 40-Wochen-Linie bei aktuell 70,51 Euro als Unterstützung verstärkt werden. Mit den langfristig ansteigenden Kursen auf ihrer Seite erreichte die Fresenius-Aktie Ende Februar ein neues Allzeithoch um 77,50 Euro konsolidierte den Anstieg allerdings mit einer bedeutenden Unterstützung bei 72 Euro.

Fresenius (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VN54K3) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Fresenius-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 7,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 71,70 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,62 Euro. Ein Ziel steigender Notierungen kann sich in einem freundlichen Marktumfeld auf mittlere Sicht um 85 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 3 zu 1.