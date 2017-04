105-Prozent-Chance mit BMW

BMW taumelt. An der Börse war das Jahr für die Aktie von BMW noch nicht von Erfolg begleitet. Für die Notierungen geht es abwärts. Mit einem Mini Future Short auf BMW kann sich bei fallenden Kursen auf kurze Sicht eine Trend-Chance von 105 Prozent ergeben. Im Update: Lufthansa, Henkel.

Angetrieben von guten Absätzen in China verkaufte BMW im März mehr Autos als vor einem Jahr. Die Kernmarke legte um 5,3 Prozent zu. Mit Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 5,9 Prozent. Für das erste Quartal wurde für alle drei Marken ein Plus von 5,3 Prozent festgestellt. Während sich der Absatz in China um 8,3 Prozent steigerte, erhöhte er sich in den USA um 3,5 Prozent. Der Absatz der Elektroautos belief sich im ersten Quartal auf rund 20.000, so dass sich der Konzern nach eigenen Angaben im Plan befinde. An guten Nachrichten mangelte es zuletzt beim Premium-Autobauer also nicht, doch an der Börse legte die Aktie seit Jahresbeginn den Rückwärtsgang ein und verlor seitdem rund zehn Prozent an Wert. Nächste wichtige Termine sind bereits in Sicht: Am 4. Mai legt der Konzern die Quartalszahlen zum ersten Jahresviertel vor. Eine Woche später am 11. Mai findet die Hauptversammlung in München statt.

BMW (Tageschart in Euro)

Charttechnisch erreichte die Aktie von BMW gleich am zweiten Handelstag des neuen Jahres das Hoch bei 91,76 Euro. Seit taumeln die Notierungen nach unten. Das lässt sich derzeit mit einem seit Anfang Januar gültigen Abwärtstrend zwischen 79,60 und 85,40 Euro beschreiben. Dadurch brach die Aktie auch aus dem zuvor seit Mitte letzten Jahres gehaltenen Aufwärtstrend nach unten aus. Mitte März hatten die Notierungen diese Trendbewegung bereits nach unten verlassen, waren zwar nach einem Tief bei 81,10 Euro noch einmal angestiegen, doch war ihnen die Rückkehr in den Trendkanal nicht gelungen. An Dynamik könnte die derzeit nachlassende Tendenz gewinnen, wenn die Aktie unter die aktuell bei 81,28 Euro verlaufende 200-Tage-Linie fällt. In dieser Richtung könnten über das genannte, kurzfristige Tief die nächsten Ziele an den Tiefs von Oktober und November letzten Jahres um 73 Euro zu finden sein.

BMW (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN CY1HVM) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden BMW-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8,5 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 85,30 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,77 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich im abgabebereiten Umfeld bereits auf kurze Sicht um 73 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,5 zu 1.