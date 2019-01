102-Prozent-Chance mit Fresenius Medical Care

Angetrieben von einer positiven Analystenstimme nach einer Investorenkonferenz stand die Aktie von Fresenius Medical Care am Mittwoch im DAX an der Spitze. Mit einem Mini Future Long auf die Aktie von Fresenius Medical Care könnte sich eine Trend-Chance von 102 Prozent ergeben.

Zur Wochenmitte gehörte die Aktie von Medizintechnikanbieter Fresenius Medical Care zu den größten Gewinnern im DAX. Obwohl die Aktie gestern um 3,7 Prozent stieg, befindet sich sie noch immer um mehr als 50 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch bei 93,70 Euro. Bis vor kurzem war die Aktie technisch angeschlagen, doch das Anfang Januar erreichte Tief bei 55,44 Euro könnte die Wende bedeuten. Entsprechend befindet sich dort ein wichtiger Support für die FMC-Aktie, der sich zum Platzieren eines Stoppkurses eignen kann.

Fresenius Medical Care ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Dialysetechnik zur überlebensnotwendigen medizinischen Versorgung von Menschen mit chronischem und akutem Nierenversagen. Der Konzern wartet derzeit auf die Verfügung der US-Kartellbehörde zur Übernahme von NxStage Medical. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Dialysegeräte sowie weitere Produkte für einen Einsatz in der Heimdialyse und der Intensivmedizin. Die Transaktion soll Anfang 2019 abgeschlossen sein.

In der Mehrheit positiv äußerten sich die Analysten zuletzt zur Aktie von Fresenius Medical Care. In ihrer aktuellen Studie bestätigten die Analysten von JP Morgan nach einer Investorenveranstaltung ihr Kursziel von 83,20 Euro und halten die Aktie weiterhin auf Übergewichten. Auf der hauseigenen Healthcare Conference habe er den Eindruck gewonnen, dass der vorläufige Ausblick des Dialyse-Anbieters für 2019 noch Luft nach oben habe, schrieb der zuständige Analyst am Dienstag. Das trieb die Aktie zur Wochenmitte an.

Aus technischer Sicht generierte der MACD durch Kreuzen der Signallinie nach oben ebenfalls ein Long-Signal. Auf dem aktuellen Niveau um 60 Euro können auch fundamentale Gründe für die Aktie sprechen. Mit einem für das laufende Jahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 (KGV19e) erscheint die FMC-Aktie nicht als zu teuer bewertet. Die Dividendenrendite von 2,1 Prozent kann zumindest als solide bezeichnet werden. Nächster Termin ist der 20. Februar. Dann legt der Konzern seine Zahlen zum vierten Quartal 2018 vor.

FMC (Tageschart in Euro) Tendenz:

FMC (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 60,88 // 64,54 // 75,90 // 84,52 Unterstützungen: 55,44

Mit einem Open End Turbo Long (WKN UX7QR9) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden FMC-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 36,6. Der Einstieg in die spekulative Idee bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und könnte im Basiswert bei 54,70 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,66 Euro. Ein Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 83,20 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt somit 4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UX7QR9

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,22 - 2,23 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 38,2319 Euro

Basiswert: FMC KO-Schwelle: 38,2319 Euro

akt. Kurs Basiswert: 60,32 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,51 Euro Hebel: 2,7

Kurschance: + 102 Prozent Quelle: UBS

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de