100-Prozent-Chance mit Nordex

Mit einem Großauftrag in Finnland rückt Windenergieanlagen-Hersteller Nordex wieder in den Fokus. Entstehen wird dort ein Windpark, der ein Google-Rechenzentrum mit Strom versorgen soll. Mit einem Mini Future Long auf die Nordex-Aktie könnte sich eine Trend-Chance von 100 Prozent ergeben.

Im September hat Nordex vom Projektentwickler Neoen, einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger mit erneuerbaren Energien, einen Auftrag über die Errichtung des 81-MW-Windparks Hedet in der Nähe der westfinnischen Stadt Närpes erhalten. Das Projekt umfasst 18 Anlagen mit einer Höhe von 135 Metern aus der neuen Baureihe N149/4.0-4.5, die Nordex schlüsselfertig für seinen Kunden errichtet. Nach Abschluss der Installation aller Turbinen werden die beiden Unternehmen langfristig kooperieren.

Strom für Google

Daher schlossen sie einen Servicevertrag über weitere 15 Jahre ab. Als ein sehr positives Zeichen für die Resonanz der neuesten Turbinengeneration am Markt, wertete Nordex-CEO Jose Luis Blanco den Großauftrag. Die ersten Arbeiten an der Infrastruktur sollen bereits in Kürze starten, Mitte 2019 wird die erste Turbine errichtet und im Lauf des nächsten Jahres soll der Windpark ans Netz gehen. Google und Neoen schlossen einen Vertrag zum Bezug des Stroms für die Versorgung eines dortigen Rechenzentrums.

Neue Aufträge

Nordex kann mit Meldungen über neue Aufträge in einem schwierigen Umfeld punkten. Die Gruppe installierte in mehr als 25 Märken bereits mehr als 23 GW an Windenergieleistung und erzielte bei rund 5000 Mitarbeitern im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp 3,1 Milliarden EUR. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in fünf Ländern. Nordex konzentriert sich auf An-Land-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf Erfordernisse in Ländern mit begrenzten Flächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Bewertung steigt

Zur Meldung passt, dass die Analysten der Deutschen Bank mittlerweile das noch größere Lager der Pessimisten verlassen haben und die Nordex-Aktie von Verkaufen auf Halten nach oben setzten. Ihr Kursziel blieb bei 14 Euro. Das Abwärtspotenzial für die Aktie sei inzwischen begrenzt und rechtfertige keine negative Bewertung mehr, schrieb die dort zuständige Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bleibe allerdings vorsichtig, weshalb die Bewertung wohl noch nicht höher ausgefallen sei.

8 Euro als Boden?

Aus technischer Sicht könnte sich bei 8 Euro derzeit tatsächlich ein Bereich aufgetan haben, den die Aktie nach unten halten könnte. Zuletzt war der Wert mit einem zweistelligen Minus in den letzten Tagen in die Schlagzeilen geraten und hatte die bisherigen Tiefs bei 8,31 Euro und 8,16 Euro unterboten, weshalb eine Gegenreaktion möglich scheint. Diese könnte die Aktie zuerst in die zuvor gehaltene Seitwärtsphase bis 9,60 Euro bringen, bevor mit einem anhaltenden Nachrichtenstrom auch höhere Kursziele in Aussicht stünden.

Nordex (Tageschart in Euro) Tendenz:

Nordex (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,60 // 10,68 // 11,45 // 11,70 Unterstützungen: 8,02 // 8,17 // 8,31 // 7,09

Mit einem Mini Future Long (WKN MF4M0W) können risikofreudige Anleger, die eine steigende Nordex-Aktie erwarten, überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 27,4 Prozent. Der Einstieg in eine spekulative Position bietet sich unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier bei 7,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs bei 2,50 Euro. Nach oben könnte sich ein Ziel um 11,70 Euro ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 4,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF4M0W Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,11 – 3,15 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 5,40 Euro Basiswert: Nordex KO-Schwelle: 5,93 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,35 Euro Laufzeit: Open end Kursziel: 6,30 Euro Hebel: 2,8 Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Morgen Stanley

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.