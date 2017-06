100-Prozent-Chance mit E.ON

E.ON taumelt wie ein angeschlagener Boxer auf dem Parkett. Ein schnelles Aufbäumen bis 9,17 Euro, nun kommen die Gegenschläge. Ein Mini Future Short kann auf kurze Sicht von einer fallenden E.ON-Aktie mit einer Trend-Chance von 100 Prozent überproportional profitieren. Im Update: Covestro.

Seit Anfang Dezember befindet sich die Aktie von E.ON in einer leicht ansteigenden Tendenz. Diese kann mit einer Gerade bisheriger Tiefs um aktuell 7,36 Euro dargestellt werden. Ab Mitte Mai setzten sich die Notierungen von dieser Leitplanke ab, entfernten sich nachrichteninduziert nach oben und erreichten mit einem schnellen Anstieg bis Mitte Juni ein Hoch bei 9,17 Euro. Das war allerdings schon das letzte Aufbäumen, nachdem die Notierungen bereits zuvor zwischen 8,60 und 8,80 Euro den Anstieg auf Pause gestellt hatten. Nach mehreren Tagen mit fallenden Notierungen kann es in die Gegenrichtung gehen, wodurch sich ein Ziel an der ansteigenden Unterstützung um nun 7,40 Euro ergeben kann. Dorthin könnte auch die zuletzt nach oben eingedrehte und aktuell noch um 7,06 Euro verlaufende 200-Tage-Linie vorstoßen, so dass sich dieser Bereich als Haltezone verstärkt. Dass die Anleger bei den Aktien der Versorger nach dem steilen Anstieg zuvor wieder den Ausstieg suchen und noch vorhandene Gewinne mitnehmen wollen, lässt sich neben dem schwächeren Marktumfeld auch mit Nachrichten erklären. Nachdem eine Übernahme-Phantasie bei RWE-Tochter Innogy auch E.ON nach oben gezogen hatte, dementierte der angebliche Interessent Engie sein Interesse, wodurch beide Werte erneut von Abgaben belastet wurden.

E.ON (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN UW3XMW) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden E.ON-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 7,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 7,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 8,81 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,90 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich in einem auf kurze Sicht weiterhin abgabebereiten Umfeld um 7,40 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,6 zu 1.