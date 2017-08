100-Prozent-Chance mit Allianz

Börse ist keine Einbahnstraße. Das beweist in diesen Tagen die Aktie der Allianz. Hatten auch wir den lange gehaltenen Aufwärtstrend genutzt, ergab sich nun ein Signal in die Gegenrichtung. Mit einem Mini Future Short lässt sich von einer fallenden Allianz-Aktie profitieren. Im Update: Lufthansa.

Lange tendierte die Aktie der Allianz ohne nennenswertes Zeichen einer Schwäche nach oben. Auch wir hatten uns diesen lange anhaltenden Aufwärtstrend, der seit Juli letzten Jahres bestanden hatte und seit November steiler gestiegen war, zunutze gemacht und mit einer Long-Idee auf den Wert ein dreistelliges Plus erzielt. Anfang August erreichte die Aktie ihr Hoch bei 187,30 Euro, aber tendierte anschließend im Trendkanal zur Unterseite und brach in dieser Woche dort nach unten aus, nachdem die Notierungen Ende Juli und Mitte August die untere Begrenzung des Trends noch zweimal in kurzer Zeit als Unterstützung bestätigt hatten. Umso bedeutender fällt nun der Abbruch des Trends mit einem Unterschreiten bis 176,85 Euro aus. Sollte sich das aber als Fehlausbruch erweisen und die Aktie unter anderem vom Gesamtmarkt zurück in den Trend gezogen werden, kann ein bewusst eng gesetzter, risikobegrenzender Stoppkurs diese Position absichern. Allerdings belastet Hurrikan Harvey derzeit die Papiere der Versicherer und eben auch die Aktie der Allianz. Texas erlebt dadurch die schwerste Sturmkatastrophe seit über 50 Jahren. Das Unwetter könnte gravierenden Einfluss auf die Ergebnisse der Versicherer haben, nur die Höhe der Belastungen ist ungewiss. Solange die Folgen Harveys nicht absehbar sind und für die betroffenen Gebiete keine Besserung in Sicht scheint, könnte auch die Allianz-Aktie unter der Zurückhaltung der Anleger gegenüber der Versicherungsbranche leiden.

Allianz (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN CY66NY) können risikofreudige Anleger, die aktuell von einer fallenden Allianz-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 7,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 182 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,08 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich in einem weiterhin abgabebereiten Umfeld um 155 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 7,5 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen WKN: CY66NY Akt. Kurs: 2,38 – 2,40 Euro Basispreis: 202,84 Euro Barriere: 197,00 Euro Laufzeit: Open End Typ: Mini Future Short Emittent: Citigroup Basiswert Allianz Kursziel: 4,80 Euro Kurschance: 100 Prozent

Order über Börse Stuttgart

