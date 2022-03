100 Jahre Produktion und kein Ende in Sicht!

Wachstums-Maschine vom feinsten

Die gewaltige Zunahme bei den aktualisierten Mineralressourcen- und Reservenschätzungen deuten es an! GCM Minings ‚Segovia‘-Mine wird vermutlich noch viel länger in Betrieb bleiben als ursprünglich geplant!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

erst vor wenigen Tagen verkündete der kanadische TOP-Gold-Produzent GCM Mining (WKN: A3C8QY), dass man seine letztjährige produktionsbedingt abgebauten Mineralressourcen aus der ‚Segovia‘-Mine in Kolumbien nicht nur ersetzt hat, sondern obendrein noch neue hinzufügen konnte. Damit hat das Unternehmen neben permanent guten Produktionszahlen bei übrigens niedrigen Produktionskosten von nur knapp über 1.000,- USD je Unze erneut den sprichwörtlichen „Vogel abgeschossen“ und der anhaltenden Wachstumsstory weiteren Schwung verliehen! Schon das sechste Jahr in Folge wurden jetzt die auf dem ‚Segovia‘-Betrieb abgebaut Mineralressourcen wieder „aufgefüllt“ und bereits mehrfach vergrößert!

Genauer gesagt konnten in der neuen Mineralressourcenschätzung die per 31. Dezember 2021 gültig ist, die gesamten ‚gemessenen und angezeigten‘-Ressourcen auf unglaubliche 4,6 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 11 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) ausgeweitet werden! Aus dieser Menge lassen sich rund 1,62 Millionen Unzen Gold gewinnen, was gegenüber der vorherigen Schätzung einem prozentualen Zuwachs von 14 % entspricht!

PLUS 41 weitere Prozent sind geboten!

Noch drastischer erhöhte GCM Mining sogar seine ‚abgeleiteten‘-Ressourcen, die mit einem Wert von 4,6 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 11,6 g/t Gold um 41 % über denen im Vorjahr von 1,7 Millionen Unzen Gold lagen!

Als Berechnungsbasis für die Mineralressourcen wurde ein ‚In-Situ-Cutoff‘-Gehalt von 2,9 g/t Au über eine Abbaubreite von 1,0 m verwendet, unter Annahme eines Goldpreises von 1.800,- USD pro Unze. Die Kosten für den Untertagebau wurden mit 99,- USD pro Tonne Erz für den Abbau, 26,- USD pro Tonne Erz für die Verarbeitung, sowie 22,- USD für Gemeinkosten und 6,10 USD je Tonne Erz für Lizenzgebühren beziffert, bei einer Goldausbeute von 90,5 %!

Die Erzreserven hingegen werden mit einem ‚Gold-Cutoff‘-Gehalt von 3,20 und 3,51 g/t angegeben, je nach Abbaugebiet und Abbauverfahren. Diese Berechnungen gehen von einem Goldpreis von 1.650,- USD pro Unze aus, sowie einer metallurgischen Gewinnung von 90,5 %. Die Kosten für Schmelz- und Raffination werden mit 6,- USD pro Unze, einer Lizenzgebühr von 3,5 %, Gemeinkosten von 21,72 USD je Tonne, Verarbeitungskosten von 26,06 USD pro Tonne und Abbaukosten von 99,70 USD bis 114,05 USD pro Tonne berechnet.

Diese Zahlen ermöglichen auch weiterhin sehr niedrige Gesamtförderkosten von etwa 1.030,- USD je Feinunze Gold!

Herausragend! ‚El Silencio‘ und ‚Sandra K‘!

Das größte gemeldete Ressourcenwachstum geht auf die Konten von ‚El Silencio‘ und ‚Sandra K‘. Diese beiden Treiber ermöglichen schlussendlich das hinzugewinnen der neuen ‚El Silencio‘-Ressourcen von 1,46 Mio. Tonnen Erz mit 10,5 g/t Gold bzw. der neuen ‚Sandra K‘-Ressourcen von 399.000 Tonnen Erz mit 8 g/t Gold.

Und genau das ist der Stoff, aus dem ein längeres Minenleben gemacht wird, das bisher übrigens mit noch sieben weiteren Jahren angegeben wird. Wir hingegen sind sehr optimistisch, dass nach sieben Jahren noch nicht Schluss sein wird!

https://www.youtube.com/watch?v=LeBAAqfJbo4

Fazit:

Eine Steigerung der abbaufähigen Goldreserven von 633.000 Unzen Gold in rund 2,2 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von etwa 9,0 g/t auf etwa 745.000 (+18 %) Unzen Gold in 2,29 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von rund 10,1 g/t (+13 %) ist definitiv eine Ansage und bekräftigt erneut das Vertrauen in die hochgradige Beschaffenheit der ‚Segovia‘-Goldlagerstätten! Wenn man dazu noch bedenkt, dass diese schon seit mehr als 100 Jahren kontinuierlich abgebaut werden und noch immer über solches Potenzial verfügen, bekommt das Ganze noch einmal ein ganz anderes Gewicht!

Der Fokus der derzeitigen Erkundung richtet sich nun laut Unternehmen auch auf das ‚Brownfield‘-Explorationsprogramm, das sich hauptsächlich auf die neuen Ressourcen der 24 Adern konzentriert, die noch nicht in Produktion sind. Dass hier aber definitiv noch riesiges Potenzial schlummert, belegen die ‚abgeleiteten‘-Ressourcen, die allein schon für das Projekt ‚Vera‘ veröffentlicht wurde!

Somit bleibt es nicht nur spannend bei GCM Mining (WKN: A3C8QY), sondern auch hoch profitabel. Freuen darüber können sich auch die Aktionäre, die somit noch lange Freude an ihrer Quartalsdividende haben werden, die ja vielleicht sogar früher oder später weiter angehoben wird!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Bildquellen: GCM Mining

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/