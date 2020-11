Bonn (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß hat der zweite Lockdown den Einkaufsmanagerindices im November einen Dämpfer versetzt, so die Analysten von Postbank Research.Auch in Deutschland habe der entsprechende Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor erneut einen Rückgang verzeichnet. Er sei aber vergleichsweise moderat ausgefallen, sodass das Stimmungsbarometer mit 46,2 Punkten nicht allzu weit von der Expansionsschwelle entfernt liege. Als "strahlende" Ausnahme habe sich abermals die deutsche Industrie erwiesen. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor habe nur leicht nachgegeben und liege mit 57,9 Punkten nach wie vor auf einem außerordentlich hohen Niveau.Entgegen dem Trend im Euroraum habe sich in den USA der Einkaufsmanagerindex sowohl für das Verarbeitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor erneut verbessert. Mit 56,7 bzw. 57,7 Punkten hätten beide Indices mehrjährige Höchststände erreicht und würden auf eine kräftige Expansion der US-Wirtschaft hindeuten. Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar nach Veröffentlichung der US-Zahlen deutlich an Wert verloren. (24.11.2020/ac/a/m)