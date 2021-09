Börsenplätze zooplus-Aktie:



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (15.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kurs von zooplus sei am Mittwochmorgen von dem Rekordhoch über 480 Euro zurückgekommen. Erst hätten die Aktien ihre Bestmarke nochmals knapp bis auf 482,80 Euro nach oben geschraubt, dann aber sei die Nachricht gekommen, dass mit KKR ein Finanzinvestor aus dem Bieterrennen aussteige.Der Finanzinvestor KKR habe die Gespräche über eine Offerte "angesichts der jüngsten Entwicklungen" beendet, habe Zooplus am Mittwoch in München mitgeteilt. Weiter ins Detail sei der der Onlinehändler für Tierbedarf nicht gegangen.Die Aktie von zooplus gehe nach der Meldung auf Tauchstation, verliere am Vormittag drei Prozent auf 469 Euro. Damit nähere sich der Titel der bisher einzigen konkreten Offerte, die mit 460 Euro vom Investor Hellman & Friedman stamme.Am späten Sonntagabend habe Hellman & Friedman seine Offerte um fast ein Fünftel auf 460 Euro je Aktie in bar erhöht. Damit sollten "anhaltende Spekulationen" über andere Angebote Dritter beendet werden, habe es zur Begründung geheißen.Der Übernahmekrimi um zooplus bleibe spannend. Wer die Nerven hat, bleibt mit einem kleinen Rest investiert und setzt bei der Aktie (+360 Prozent seit Empfehlung im April 2020) auf ein Happy End mit höherer Offerte, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link