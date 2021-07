Börsenplätze zooplus-Aktie:



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (13.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer Empfehlung der Credit Suisse seien die Papiere von zooplus ihrem jüngsten Rekordhoch von 285,80 Euro wieder näher gerückt. Die Analystin Victoria Petrova habe in ihrer Auftaktstudie zu dem Onlinehändler für Heimtierbedarf ein Kursziel von 368 Euro angesetzt. Damit setze sie sich in Sachen Kursziel an die Spitze.Die bekannten Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie würden auch den Anbietern von Heimtierbedarf in die Karten spielen. Hintergrund: Die Bereitschaft der Menschen, für Hund oder Katze tiefer in die Tasche zu greifen, habe in den vergangenen Monaten pandemiebedingt spürbar zugenommen.Die Baader Bank gehe noch einen Schritt weiter: Die Verbraucher hätten sich in der Coronakrise an das Einkaufen im Internet gewöhnt und würden wohl nicht mehr zu dem Kaufverhalten von vor der Krise zurückkehren, so Analyst Volker Bosse. Aus seiner Sicht würden daher auch die Wachstumschancen von zooplus am Markt unterschätzt. Bosse sehe die Aktie erst bei 320 Euro fair bewertet.Victoria Petrova von der Credit Suisse sei noch optimistischer: Sie habe die Führungsrolle in 30 Märkten, eine wachsende Kundenbasis und steigende Durchschnittsumsätze der Einkäufer gelobt. Bis 2025 kalkuliere sie im Schnitt mit einem Umsatzwachstum von 15 Prozent jährlich - bei steigender Profitabilität.Für das erste Halbjahr stehe ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche. In dieser Woche sei sogar ein neues Allzeithoch markiert worden. "Der Aktionär" hat die trendstarke Aktie zuletzt mehrfach zum Kauf empfohlen. Investierte Anleger lassen die Gewinne vorerst laufen, so Michael Schröder. Ein Stopp bei 219 Euro sichere die Position großzügig ab. (Analyse vom 13.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link