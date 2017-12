ISIN zooplus-Aktie:

zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt 909 Mio. EUR - davon wurden rund 74% im internationalen Geschäft erzielt. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf brutto rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (01.12.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktie: Anzeichen einer Bodenbildung! AktienanalyseBereits im September hat zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) Anleger mit einer Umsatz- und Gewinnwarnung geschockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen höherer Investitionen in die Neukundengewinnung rechne der Tierfutterhändler im laufenden Jahr nur noch mit einem Vorsteuerergebnis im einstelligen Millionenbereich. Zuvor habe das Unternehmen 17 bis 22 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Auch beim Umsatz werde zooplus vorsichtiger. Anstatt "mindestens" wolle das Unternehmen nun "rund" 1,125 Mrd. Euro einnehmen. Da habe auch nicht geholfen, dass der Konzern seine Mittelfristziele bestätigt habe, wonach der Umsatz im Jahr 2020 bei mindestens zwei Mrd. Euro und das Ergebnis vor Steuern bei 60 Mio. Euro liegen solle.Anleger hätten auf den Verkaufsknopf gedrückt. Inzwischen gebe es aber klare Anzeichen für eine Bodenbildung. Mitte Oktober sei der zooplus-Aktie der Ausbruch aus dem seit Mitte des Jahres anhaltenden Abwärtstrend gelungen. Den entscheidenden Schub hätten die Zahlen zum dritten Quartal geliefert. zooplus habe seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr kräftig um 22 Prozent auf 277 Mio. Euro steigern können. Die Zahl der registrierten Neukunden erhöhe sich um 34 Prozent - die Investitionen scheinen sich also rechnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Zudem interessant: CEO Cornelius Patt habe seinen zooplus-Anteil von 2,9 auf 3,1 Prozent erhöht. (Ausgabe 47/2017)Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:143,40 EUR -0,93% (01.12.2017, 09:14)Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:145,356 EUR +0,68% (30.11.2017, 22:25)