Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern. Das breite Produktsortiment wird über die deutschen Shops windeln.de, nakiki.de und die internationalen Shops windeln.ch, pannolini, feedo und bebitus angeboten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das Spektrum reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 500 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (16.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Timo Buss von der Montega AG:Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL).windeln.de habe heute den Geschäftsbericht für 2016 vorgelegt und einen mittelfristigen Ausblick gegeben.Etwas weniger als die Hälfte des Umsatzes habe windeln.de in 2016 mit Kunden aus China erzielt (89,4 Mio. Euro). Im wichtigsten Einzelmarkt für windeln.de sei es aufgrund geänderter Import- und Zollregeln Anfang 2016 zu deutlichen Umsatzrückgängen gekommen. Nach einer Erholung in Q3 habe auf Basis eines starken Q4 15 zuletzt jedoch erneut kein Wachstum in der Region erzielt werden können (Q4 16: -8%). Die europäischen Umsätze (ohne DACH) hätten dagegen ein anhaltend starkes Momentum gezeigt (Q4: +40%). Treiber seien Feedo (Osteuropa) und Bebitus (Südeuropa), die ihre Umsätze auf Gesamtjahressicht in Summe auf 44,0 Mio. Euro signifikant hätten steigern können (Vj: 26,1 Mio. Euro). Die DACH-Umsätze hätten im Schlussquartal nach den Schwierigkeiten durch die ERP-Umstellung (Q3: -16%) wieder leicht über Vorjahr gelegen (+2%). Buss gehe von einer weiteren Erholung aus.Die Guidance für 2017 avisiere ein moderates Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich sowie eine moderate Margenverbesserung (MONe bereinigte EBIT-Marge 2017: -10%). Mittelfristig strebe das Management ein jährliches Umsatzwachstum von mindestens 15% an und plane im Verlauf des GJ 2019, den Break-Even auf bereinigter EBIT-Basis zu erreichen. Ausgehend vom heutigen Margenniveau (-13,7%) sollten die STAR-Maßnahmen eine Verbesserung um 7 PP beitragen und das Umsatzwachstum eine Skalierung um 2 PP p.a.Die heute berichteten Zahlen seien erwartungsgemäß ausgefallen. Die in Q4 weiter schleppende Umsatzdynamik in China habe jedoch eine Anpassung der Analystenprognosen zufolge. Durch die langsamere Skalierung erwarte Buss den Break-Even nun erst in 2021 anstatt in 2019. Entsprechend resultiere ein geringeres Kursziel von 4,00 Euro (zuvor: 5,50 Euro).Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, behält sein Rating "kaufen" für die windeln.de-Aktie unverändert bei. (Analyse vom 15.03.2017)