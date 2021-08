Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin.



Mit rund 177 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2019/11) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Premium-Autoren das Geschehen rund um die Wirtschaft, Politik und Börse.



Mit diesem Rund-um-Angebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanz- und börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft der Gruppe.



Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist wallstreet:online inzwischen auch im FinTec-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember 2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht. (09.08.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die wallstreet:online AG (wallstreet:online) habe auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können. Basierend auf dem erstmals veröffentlichten Konzernabschluss sei ein Konzernumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 130,0% auf 28,21 Mio. Euro (VJ: Pro-forma Konzernumsatz: 12,29 Mio. Euro) erzielt worden. Das operative EBITDA habe hierbei 4,52 Mio. Euro (VJ: 6,73 Mio. Euro) betragen. Hauptursächlich für den verzeichneten Umsatzzuwachs sei ein verstärktes Interesse an Finanzinformationen und -produkten und ein weiter anhaltender Aufschwung im Bereich Finanzmarkt-Werbung gewesen.Der deutliche Konzernumsatzanstieg sei hierbei vor allem vom Segment Social & Media (Konzernumsatzanteil: ca. 95,0%) getragen worden. Damit habe die Gesellschaft auch ihre zuletzt im September 2020 angepasste Umsatz- und Ergebnisguidance (Umsatz von 24,50 Mio. Euro bis 29,90 Mio. Euro; operatives EBITDA zwischen 4,10 Mio. Euro und 5,00 Mio. Euro) erfüllen können.Parallel zur erfreulichen Umsatzentwicklung habe die Gesellschaft ebenfalls auf allen Ergebnisebenen eine positive Entwicklung erzielt. Das EBITDA habe im vergangenen Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 23,4% auf 7,53 Mio. Euro (VJ: Pro-forma EBITDA: 6,10 Mio. Euro) deutlich gesteigert werden können. Korrigiert um einen Sondereffekt basierend auf einem erzielten außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung einer Beteiligung (an der Trade Republic Bank GmbH) in Höhe von 3,01 Mio. Euro, habe das operative EBITDA bei 4,52 Mio. Euro (VJ: 6,73 Mio. Euro) gelegen. Damit habe sich auch das operative EBITDA im Rahmen der Unternehmensguidance bewegt.Das operative Ergebnis des wallstreet:online-Konzerns sei hierbei maßgeblich durch Investitionen in neue Projekte in Höhe von 7,60 Mio. Euro geprägt worden, welche im Wesentlichen den Aufwand für die Neukundengewinnung beim Smartbroker betreffen würden. Bereinigt um diesen Effekt habe das operative EBITDA vor Neukundenakquisekosten bezüglich des Smartbrokers bei 12,05 Mio. Euro und damit sehr deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von 6,73 Mio. Euro gelegen. Auf Nettoebene sei ein deutlich positives Jahresergebnis in Höhe von 3,55 Mio. Euro erzielt worden.Neben dem Portalgeschäftsbereich sei auch der Bereich Online-Brokerage im vergangenen Geschäftsjahr durch den Erfolg des Smartbrokers massiv ausgebaut worden. So seien zwischen dem Marktstart am 19. Dezember 2019 und dem 31. Dezember 2020 mehr als 80.000 Wertpapierdepots eröffnet worden, wobei die Neukundenzahl deutlich über den Unternehmenserwartungen gelegen habe. An dieser Stelle sei hervorzuheben, dass die Kundenanzahl des Smartbrokers weiter rasant wachse und im Kundenfokus des Smartbrokers vor allem erfahrene und vermögende Kunden stünden. Entsprechend habe die Kundenanzahl laut Unternehmensangaben im April 2021 bereits 135.000 mit einem verwalteten Kundenvermögen (sog. "AUM") von 6,00 Mrd. Euro betragen. Somit verfüge der Smartbroker über besonders viele werthaltige Kunden.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten aufgrund ihrer angepassten Schätzungen für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2023 in ihre Detailschätzperiode sowie dem einsetzenden "Roll-Over-Effekt" ein neues Kursziel von 37,70 Euro je Aktie ermittelt und damit ihr bisheriges Kursziel (29,00 Euro je Aktie) deutlich angehoben.Die Kurszielerhöhung resultiere neben dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2023 in ihre Detailschätzperiode und dem damit einhergehenden höheren Ausgangsbewertungsniveau für die darauffolgenden Geschäftsjahre auf dem sog. "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das nachfolgende Geschäftsjahr 2022 statt bisher 2021). Entgegengesetzt habe hingegen der eingetretenen Verwässerungseffekt aufgrund der kürzlich durchgeführte Kapitalmaßnahme gewirkt. Auch das Ergebnis der durchgeführten Peer-Group-Analyse untermauere ihre Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der Aktie.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial für die wallstreet:online-Aktie. (Ausgabe vom 09.08.2021)