15.08.2018



13,455 EUR -0,96% (15.08.2018, 14:36)



IE00BYTBXV33



A1401Z



RY4C



RYAOF



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (15.08.2018/ac/a/a)







Dublin (www.aktiencheck.de) - ver.di nimmt Tarifverhandlungen für Kabinenbeschäftigten bei Ryanair auf - AktiennewsDie Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) nimmt am Mittwoch, dem 15. August 2018, in Dublin Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten bei Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) in Deutschland auf, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nach einer Reihe von Sondierungsgesprächen seit Dezember 2017 war es im Juni 2018 zu einer Anerkennungsvereinbarung zwischen dem irischen Unternehmen und ver.di gekommen.Zu den zentralen Forderungen von ver.di für die Kabinenbeschäftigten gehört eine substantielle Entgeltsteigerung. "Das Einkommen muss endlich existenzsichernd und planbar werden. Durch saisonale Schwankungen und fehlende Flugstundengarantie erhalten einige Vollzeit-Beschäftigte monatlich lediglich rund 1.000 Euro brutto. Das ist völlig inakzeptabel", betont ver.di- Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.Hinzu käme, dass Ryanair bisher deutsches Recht nicht anerkenne und Leistungen für die deutsche Sozialversicherung ablehne. Die Folge sei, dass es keine Sicherung der Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall gebe und es teilweise sogar zu Entgeltabzügen im Krankheitsfall komme. Die Gewerkschafterin kritisierte zudem, dass viele Beschäftigte bei Ryanair in Dauerbefristungen arbeiten und kurzfristigen Zwangsversetzungen an verschiedene europäische Stationen ausgesetzt wären. "Wir erwarten, dass Ryanair umgehend die hiesigen Sozialstandards anerkennt", so Behle. Die Gewerkschafterin wies darauf hin, dass die Tarifvereinbarungen für alle in Deutschland stationierten Kabinenbeschäftigten bei Ryanair gelten müssen. Das betreffe auch Beschäftigte, die für unternehmensnahe Leiharbeitsfirmen zu noch schlechteren Bedingungen arbeiten würden. Diese Beschäftigten machen nach Schätzungen von ver.di etwa 50 Prozent des Kabinenpersonals aus.Die Verhandlungen, die am 15. August aufgenommen werden, finden im Rahmen der internationalen Kampagne "CabinCrewUnited" der Internationalen Transportarbeiter Föderation (ITF) statt. Gemeinsam mit Gewerkschaften in mehr als dreizehn Ländern fordert ver.di von Ryanair eine nachhaltige Reform der Arbeitsbedingungen für alle Kabinenbeschäftigten unter Anerkennung von jeweils nationalem Recht.Die europaweit abgestimmten Forderungen der ITF- Gewerkschaften bei Ryanair finden Sie hier: https://www.cabincrewunited.org/ryanair-charter/Mehr zur Patenaktion unter:https://verkehr.verdi.de/branchen/luftverkehr/fluggesellschaften/ryanair (Pressemitteilung vom 13.08.2018)