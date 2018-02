Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der insolvente Paracelsus-Konzern hat angekündigt, von den heute etwa 5.200 Beschäftigten im Konzern knapp 400 Vollzeitkräfte abzubauen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:ver.di sieht für den gesamten Konzern mit allen Reha- und Akut-Kliniken eine gute Perspektive. "Es gibt keinen Grund, den Konzern zu zerschlagen. Gegen Rosinenpickerei einzelner Investoren wird sich die Belegschaft wehren", so Bühler. Künftig müsse sichergestellt werden, dass der bisherige Inhaber, Dr. Manfred Krukemeyer, nicht mehr alleine die Geschicke des Konzerns bestimmen könne, wie es bisher faktisch der Fall gewesen sei. Dass einzelne Menschen die Verantwortung für die Arbeitsplätze von über 5.000 Menschen in 40 Gesundheitseinrichtungen - einen der wichtigsten Pfeiler der Daseinsvorsorge - hätten, sei nicht akzeptabel, sagte Sylvia Bühler.In den 25 Kliniken und insgesamt 40 Einrichtungen des zur Insolvenz in Eigenregie angemeldeten Paracelsus Konzerns in Deutschland beginnen in den nächsten Tagen die Verhandlungen mit den Betriebsräten zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes. Dieses muss bis Ende Februar dem Gläubigerausschuss vorgelegt werden und dient dann als Entscheidungsgrundlage für das Amtsgericht zur Eröffnung des Insolvenzverfahren ab dem 1. März 2018. Die anstehenden Verhandlungen stehen daher unter erheblichem Zeitdruck. (06.02.2018/ac/a/m)