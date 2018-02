Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Lufthansa AG:



Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (16.02.2018/ac/a/d)





Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di: Eurowings nach dem Air-Berlin-Deal auf der Tarifflucht - AktiennewsNach der Übernahme der Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW), einer ehemaligen Air Berlin (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF)-Tochter, durch die Eurowingsgruppe der Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) entzieht sich der Konzern seiner Verantwortung gegenüber den neuen Beschäftigten, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Viele Flugbegleiter der LGW haben in den vergangenen Monaten ein Gehalt weit unter dem Mindestlohn bekommen. Weil die LGW die Beschäftigten nicht auf Flügen eingesetzt hat, wurde ihnen lediglich ein geringes Grundgehalt ausgezahlt. "Viele Beschäftigte können ihre Mieten nicht bezahlen und sind in einer wirtschaftlichen Notlage. Obwohl die Situation seit Monaten bekannt ist, verteilt die Geschäftsführung nur kleine Trostpflaster, verweigert sich aber jeder verbindlichen tariflichen Regelung", kritisiert Volker Nüsse, zuständiger Fachgruppensekretär Luftfahrt beim Bundesvorstand der ver.di.Tarifverträge existieren für die Kabinencrews nicht. Verhandlungen wurden zuletzt kurzfristig von der Geschäftsführung abgesagt. Statt-dessen hat das Unternehmen als freiwillige Leistung das Grundgehalt leicht erhöht und eine Prämie gezahlt. Die Lösungsverschläge der Gewerkschaft wurden hingegen abgelehnt. Auch an anderer Stelle erhebt ver.di Kritik an dem Umgang mit ehemaligen Air Berlin-Beschäftigten. Eltern, die sich aus der Elternzeit und Mutterschutz bei Eurowings beworben haben, wurden pauschal abgelehnt. Erst auf Druck der Gewerkschaft hat die Eurowings den Beschäftigten die Möglichkeit der Bewerbung eingeräumt. Allerdings gibt es jetzt immer weniger Stellen. In Düsseldorf, dem größten Standort von Air Berlin und Eurowings, wird gar nicht mehr eingestellt. So stehen gerade die Beschäftigten, die dringend eine Beschäftigungszusage und Perspektiven für ihre Familien benötigen, auf der Straße. "Es kann nicht sein, dass sich Eurowings nach dem größten Zukauf ihrer Geschichte der sozialen Verantwortung entzieht und gerade Eltern im Bewerbungsverfahren benachteiligt. Wir fordern eine schnelle und angemessene Lösung durch die Geschäftsführung", so Volker Nüsse.LGW ging im Januar an die Eurowingsgruppe über und hat mittlerweile 360 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, von denen viele zuvor bei Air Berlin beschäftigt waren. Zugleich nimmt Eurowings immer mehr Strecken der Air Berlin auf und stellt dafür Flugbegleiter der insolventen Fluggesellschaft ein.Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:26,99 Euro +0,48% (16.02.2018, 10:59)