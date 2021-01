Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

32,20 EUR -0,92% (28.01.2021, 11:55)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (28.01.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec steht vor dem erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte - Aktienanalyseva-Q-tec (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) gilt an der Börse als einer der Corona-Profiteure schlechthin, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Die Thermocontainer und -boxen der Würzburger würden eine immer größere Rolle bei der nationalen und internationalen Covid-19-Impfstoff-Distribution spielen. Einer der größten Impfstoffhersteller weltweit habe va-Q-tec sogar seine weltweite Distribution anvertraut. Diese umfasse sowohl die internationale Verteilung als auch die Logistik auf der "letzten Meile" auf nationaler Ebene. Der endgültige Vertrag über jährlich viele 1.000 Palettensendungen in Transportcontainern von va-Q-tec sei vor wenigen Tagen abgeschlossen worden. Insgesamt sei va-Q-tec mittlerweile in weit über 100 Projekten in verschiedenen Größenordnungen zur Distribution von Covid-19-Impfstoffen aktiv. Der Erfolg komme nicht von ungefähr: va-Q-tec verfüge bereits seit vielen Jahren über große Erfahrung mit nationalen und internationalen Transporten in vielen verschiedenen Temperaturbereichen von plus 20 bis minus 70 Grad."Wir haben 2021 einen guten Start gehabt und freuen uns auf das vermutlich erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte", sage CEO Joachim Kuhn. Auch die langfristigen Aussichten würden stimmen: "Das Thema Energieeffizienz wird uns noch Jahrzehnte beschäftigen", so der Manager. Neben ersten Aufträgen aus der Flugzeugindustrie erwarte Kuhn langfristig auch Impulse im Bereich Elektromobilität. Die vielleicht größte Fantasie rühre aus dem Lebensmitteltransport auf der letzten Meile.Nach der Rally bis über 50 Euro im Zuge des Impfstoff-Hypes und dem Rücksetzer bis rund 30 Euro ist die va-Q-tec-Aktie wieder für langfristig orientierte Anleger interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2021)Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:31,80 EUR -2,75% (28.01.2021, 11:39)