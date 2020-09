Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

22,60 EUR 0,00% (15.09.2020, 09:41)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

22,60 EUR -0,88% (15.09.2020, 09:29)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (15.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.va-Q-tec sei auf Wachstumskurs und profitiere dabei von seiner guten Positionierung - und von der Coronakrise. Die Pandemie habe die Bedeutung temperaturstabiler Transporte noch einmal deutlich vor Augen geführt und dem langfristigen Trend zusätzlichen Rückenwird verliehen. Und es könnte weitere Impulse geben.va-Q-tec habe die hohe Bedeutung der TempChain-Logistik schon vor Jahren erkannt. Durch ihre strategisch starke Position im Bereich dieser Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte profitiere die Gesellschaft von der stetig wachsenden Nachfrage "Dank unserer Erfahrung und Kapazitäten konnten wir so sehr rasch auf den gestiegenen Bedarf für den Transport von CoVid-19-Testkits reagieren", so va-Q-tec-Vorstand Dr. Joachim Kuhn gegenüber dem AKTIONÄR. In H1/2020 seien geschätzt zwischen 200 und 300 Millionen Covid-19-Testkits, meist bei sehr tiefen Temperaturen, in va-Q-tec-Transportlösungen versendet worden.Doch damit nicht genug: Sobald ein Covid-19-Impfstoff zugelassen werde, könnten die Würzburger erneut ins Spiel kommen. Denn auch diese müssten gut gekühlt gelagert und transportiert werden. "Wir arbeiten seit der Gründung mit zahlreichen Blue-Chips der Pharmabranche zusammen, um ihre Produkte sicher von A nach B zu bringen. Deshalb stehen wir auch jetzt bereits mit allen wesentlichen Herstellern aussichtsreicher Impfstoffkandidaten in Kontakt, um sie sofort dabei unterstützen zu können, sobald ein oder mehrere Covid-19-Impfstoffe global verteilt werden dürfen", sage Kuhn.Bisher scheine bei va-Q-tec im Gesamtjahr ein Umsatz von bis zu 75 Mio. Euro (Vorjahr: 65 Mio. Euro) möglich, bei einer EBITDA-Marge von knapp 13 Prozent. Unter dem Strich stünden noch rote Zahlen. Das dürfte sich schon bald ändern. Gelinge es dem Vorstand, mit den steigenden Umsätzen die eigene Effizienz wie geplant zu steigern, stehe dem nachhaltigen Sprung in die Gewinnzone nichts im Weg. Für 2022 würden Experten knapp 100 Mio. Euro Umsatz und einen Gewinnsprung auf 0,45 Euro je Aktie erwarten.DER AKTIONÄR habe die Zeichen der Zeit früh erkannt: Seit der Empfehlung als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 15/20 Ende März stehe ein Plus von rund 170 Prozent zu Buche. Mitte April sei zudem im Real-Depot eine Position zu 10,50 Euro aufgebaut worden, die aktuell über 115 Prozent vorne liege. Eine gute Ausgangsposition, um die weitere Entwicklung abzuwarten und die Gewinne vorerst laufen zu lassen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link