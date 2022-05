Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (11.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.va-Q-tec habe gestern die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Diese hätten umsatzseitig im Rahmen der analysten-Prognose, ergebnisseitig hingegen unter der Erwartung gelegen.va-Q-tec habe in Q1 erneut eine deutliche zweistellige Steigerung der Erlöse um 25,0% yoy auf 28,0 Mio. Euro erzielen können (MONe: 27,7 Mio. Euro). So habe insbesondere das Segment "Dienstleistungen" im Zuge des Flottenausbaus und des Momentums bei der Neukundengewinnung in 2021 (+800 Container) ein signifikantes Wachstum um 48,1% yoy auf 13,1 Mio. Euro verzeichnet. Ähnlich dynamisch habe sich das Geschäft der "Systeme" mit einem Wachstum von 29,8% yoy auf 8,8 Mio. Euro entwickelt. Neben der Impfstoff-Distribution sorge insbesondere ein starkes Vermietungsgeschäft kleinerer Thermoboxen für Transporte auf der "letzten Meile" für die deutliche Steigerung.Das Geschäft "Produkte" habe hingegen einen Umsatzrückgang von 12,8% yoy bzw. 5,5 Mio. Euro verzeichnet. Allerdings sei dieser Bereich im Vorjahr durch eine Sonderkonjunktur (Einführung von neuen Energie Effizienzlabels für Haushaltsgeräte; "Stay-at-Home"-Trends) positiv begünstigt gewesen, sodass hier nicht von einem nachhaltigen Trend auszugehen sei. Darüber hinaus verdeutliche der abnehmende Anteil des Corona bezogenen Umsatzes (Corona-related-Business Q4/21: 34,9% vs. Q1/22: 20,0%) die vielfältigen Anwendungsfelder des Unternehmens, was der Analyst vor dem Hintergrund eines abflachenden Pandemie-Geschehens als positiv erachte.Mit einem erzielten EBITDA von rund 3,9 Mio. Euro (EBITDA-Marge: 13,8%) seien die Analysten-Erwartungen deutlich verfehlt (MONe: 5,0 Mio. Euro; Marge: 17,9%). So würden die signifikant gestiegenen Transport- und Logistikkosten deutlich stärker zu Buche schlagen als von dem Analysten antizipiert. Auch die weiter voranschreitende internationale Expansion in Indien und Brasilien stelle eine Sonderbelastung in Q1 dar (MONe: 0,3 Mio. Euro).Mit dem Q1 setze va-Q-tec seinen zweistelligen Wachstumskurs erfolgreich fort. Die avisierten Optimierungsmaßnahmen dürften das Margenniveau wieder auf das Vorjahreslevel heben.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 31,00 Euro (zuvor: 36,00 Euro). (Analyse vom 11.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link