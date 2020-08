Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (20.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unter die Lupe.Die Coronakrise habe vielen Unternehmen stark zugesetzt. Doch es gebe auch Firmen, die durch die Pandemie einen spürbaren Nachfrageanstieg bei ihren Produkten und Lösungen erfahren hätten. Eine davon sei die va-Q-tec.va-Q-tec habe die hohe Bedeutung der TempChain-Logistik, also sicherer Transportlösungen für temperaturempfindliche Produkte, schon vor Jahren erkannt und die Produkte und Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse der Pharma- und Biotech-Branche ausgerichtet. Das Gros aller international versendeten Covid-19-Testkits werde mit Boxen und Containern der Würzburger transportiert. Für zusätzliche Fantasie sorge die Option, dass va-Q-tec mit seinen Lösungen auch an möglichen Covid-19-Impfstofftransporten partizipieren könne - falls ein oder mehrere Impfstoffe bereits im laufenden Geschäftsjahr zugelassen würden.Das ehemalige Spin-off der Universität Würzburg und des Bayerischen Zentrums für Angewandte Energieforschung sei in H1/2020 weiter deutlich gewachsen - und das bei gesteigerter Profitabilität. "Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass unsere langfristigen strategischen Überlegungen Früchte tragen", so Vorstand Joachim Kuhn. Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 35,7 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA sei um satte 44 Prozent auf 6,3 Mio. Euro gestiegen. Damit habe sich die EBITDA-Marge von 14 auf 18 Prozent verbessert. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei der Sprung in die Gewinnzone gelungen. Das EBIT habe sich von minus 1,6 Mio. Euro auf plus 0,2 Mio. Euro verbessert. Unterm Strich stünden noch rote Zahlen. Das dürfte sich schon bald ändern.Mit den Zahlen im Gepäck befinde sich Vorstand Kuhn aktuell auf Roadshow und präsentiere dabei auch den Ausblick vor institutionellen Investoren - und der könne sich sehen lassen: Angesichts des ungebrochen Nachfrage im Bereich der TempChain-Logistik gehe Kuhn davon aus, die bisherige Wachstumsdynamik auch im verbleibenden Geschäftsjahr beizubehalten. Vor diesem Hintergrund habe er die Prognose auf ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von zehn bis 15 Prozent (bisher: moderates bis mittelstarkes Wachstum) sowie eine EBITDA-Marge leicht über Vorjahresniveau (bisher: stabile Marge gegenüber 2019) konkretisiert.Das viel zitierte Ende der Fahnenstange sei noch nicht in Sicht. Analysten sähen noch weiteres Potenzial.Auch DER AKTIONÄR bleibe optimistisch: Gelinge es dem Vorstand, mit den steigenden Umsätzen die eigene Effizienz wie geplant zu steigern, stehe dem nachhaltigen Sprung in die Gewinnzone nichts im Weg. Nach der jüngsten Kursrally könnte die va-Q-tec-Aktie zwar kurzfristig in den Konsolidierungsmodus übergehen. Mittelfristig zeige der Trend allerdings weiter nach oben.Das Kursziel für die va-Q-tec-Aktie lautet daher 25 Euro, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2020)