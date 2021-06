XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

33,30 EUR -0,60% (01.06.2021, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

33,10 EUR -1,19% (01.06.2021, 15:29)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (01.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) weiterhin mit dem Rating "verkaufen" ein.Der positive Trend des Q1/21 - mit Umsatz-Rekorden über alle Bereiche hinweg - werde sich auch im Q2/21 weiter fortsetzen, würden die Researcher in ihrer jetzt vorgelegten Studie schreiben. Denn die Verfügbarkeit der Covid-19-Impfstoffe steige ab Q2/21 weltweit spürbar, was verstärkte Nachfrage nach temperaturkontrollierten Transportlösungen (Thermoboxen und -container) auslöse. Auffrischungsimpfungen und Impfstoff-Anpassungen (wg. Virusvarianten) dürften künftig die Nachfrage verstetigen und den Trend umweltschonenderer Transportlösungen ergänzen. Auf der anderen Seite: Mehr und mehr werde klar, dass nur der geringere Teil der Vakzine ein sehr strenges Temperaturmanagement, wie von VQT angeboten, benötige.Die 21er Guidance des Dreisparten-Konzerns sei am 11.05.21 bestätigt worden und plane mit einem außergewöhnlich hohen Wachstum von 13 bis 26% (auf 90,0 bis 100,0 Mio. Euro) beim Umsatz und - durch "Skaleneffekte" und einen steigenden Service-Anteil - einer "EBITDA-Margen-Verbesserung".Die EQUI.TS-Schätzung sei - insbesondere auf der Ergebnisseite - sogar noch optimistischer und läge über der 21er Guidance.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bleiben vorsichtig und empfehlen auf aktuellem Kursniveau die va-Q-tec-Aktie zu verkaufen. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: