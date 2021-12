Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von va-Q-tec befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

23,80 EUR -4,42% (20.12.2021, 12:31)



XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

23,85 EUR -3,83% (20.12.2021, 12:13)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (20.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Sorgen um die Corona-Variante Omikron sollte auch die Aktie von va-Q-tec wieder in den Fokus der Investoren rücken. Die innovativen Lösungen der Würzburger kämen bei den Covid-Impfstoffen entlang der gesamten Transportkette (TempChain-Logistik) zum Einsatz. Trotz der insgesamt guten operativen Aussichten stehe die Aktie derzeit deutlich unter Druck. "Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest. Auch die Analysten würden weiter den Daumen heben.Operativ sei va-Q-tec auf Kurs: Mit dem Sprung über die 100-Millionen-Marke beim Umsatz dürfte der beim Börsengang im Herbst 2016 angekündigte Meilenstein im laufenden Jahr (Vorjahr: 72,1 Millionen Euro) nach Plan erreicht werden. Mit möglichen Anpassungen des Impfstoffs an mutierte Virusvarianten und den laufenden Auffrischungsimpfungen könnte sich das Geschäft auch über 2021 hinaus verstetigen und das Wachstum nachhaltig beschleunigen.Im kommenden Jahr würden Analysten die Erlöse bereits bei 117 Millionen Euro (2021e: 100,4 Millionen Euro) sehen. Das EBITDA dürfte auf 23,5 Millionen Euro (2021e: 18,5 Millionen Euro) steigen. Der Gewinn je Aktie könnte sich am Ende auf 0,49 Euro mehr als verdoppeln."Kurz- und mittelfristig werden wir ein hohes Wachstumstempo beibehalten, da es sich nicht nur aus einer temporären Impfstoffsonderkonjunktur speist", gebe Vorstand Joachim Kuhn die Richtung vor. Denn auch der Einsatz der Dämmlösungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie eröffne spannende Wachstumsperspektiven.Trotz der insgesamt guten Aussichten habe die Aktie mittlerweile die charttechnische Unterstützung bei 25 Euro unterschritten. Ein Kehraus bei einem institutionellen Investor, der seine Position nach der schwachen Jahresperformance (aktuell: minus 23 Prozent) aus den Büchern haben wolle, wäre eine Erklärung."Der Aktionär" hält an seiner Position im Real-Depot aber fest und spekuliert auf ein dynamisches Comeback im Jahr 2022, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link