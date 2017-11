XETRA-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

19,44 EUR +0,21% (21.11.2017, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs va-Q-tec-Aktie:

19,42 EUR -0,41% (21.11.2017, 12:57)



ISIN va-Q-tec-Aktie:

DE0006636681



WKN va-Q-tec-Aktie:

663668



Ticker-Symbol va-Q-tec-Aktie:

VQT



Sektor:

Energie



Kurzprofil va-Q-tec AG:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com (21.11.2017/ac/a/nw)







Würzburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der va-Q-tec AG kräftig an:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd attackieren die Aktien der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) weiterhin.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 17.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den va-Q-tec AG-Aktien von 0,66% auf 0,85% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den va-Q-tec AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der va-Q-tec AG: mindestens 0,85%.Börsenplätze va-Q-tec-Aktie: