Effizienzsteigerung

Niedrigere Kosten

LEIs können die Erfassungskosten um 10% senken, was zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für Kapitalmarktgeschäfte um 3,5% für das globale Investmentbanking allein führt. Dies bedeutet eine Ersparnis von 150 Millionen US-Dollar. Das ist jedoch nur einen Teil des Einsparpotenzials. Die erhebliche Verkürzung des Zeitaufwands der Mitarbeiter Ihres Unternehmens für die Überprüfung und Aktualisierung von Daten führt zu weiteren Einsparungen, ganz zu schweigen von der Reduzierung der Kosten für die Ermittlung zuverlässiger Informationen. Der Zugriff auf die LEI-Datenbank mit den aktuellen Informationen eines Unternehmens ist (und bleibt) kostenlos.



Bessere Kundenerfahrung

Aus dem Whitepaper des GLEIF zu Verwaltungsprozessen geht hervor, dass es für 2 von 5 leitenden Unternehmen ein Problem ist, potenzielle Kunden während der Ersterfassung aufgrund der Dauer und Komplexität des Prozesses sowie der Informationen, die sie preisgeben müssen, zu verlieren. LEIs sind in der Lage, den Verwaltungsaufwand für den Kunden zu verringern, sodass sie ihn schnell verwalten und als Kunden für Ihre Dienstleistungen gewinnen können.



Risikosenkung und verbesserte Entscheidungsfindung

Die breite Annahme von LEIs führt zu einer erheblichen Reduzierung des Risikos bei Finanztransaktionen weltweit. LEIs sind der global anerkannte Standard für die Identifizierung von Transaktionsteilnehmern. Durch die Verwendung der mit dem LEI eines Unternehmens verbundenen Informationen wissen Sie, mit wem Sie Geschäfte abwickeln und wer die Eigentümer sind. Durch den einfachen Zugriff auf diese Informationen können Sie Risiken zuverlässig abschätzen und fundierte Entscheidungen treffen.



Seien Sie dabei

Die Finanzdienstleistungsbranche ist immer in Veränderung. Mit dem Beantragen einer LEI-Nummer in Deutschland verpflichten Sie sich, die Transparenz auf dem globalen Markt zu fördern und schaffen damit eine bessere Zukunft für alle Marktteilnehmer. (05.01.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Obwohl die Registrierung einer LEI-Nummer in Deutschland für Ihr Unternehmen möglicherweise ohnehin obligatorisch ist, bietet die weit verbreitete Verwendung von LEIs eine Reihe von weiteren Vorteilen für Finanzdienstleistungsunternehmen.Der Bericht der Global LEI Foundation (GLEIF) "Eine neue Zukunft für die Identifizierung von Rechtsträgern" beschreibt die Hindernisse, mit denen zum Beispiel Banken bei der Erfassung neuer Unternehmen konfrontiert sind. Mehr als 50% der Bankangestellten, die an der Befragung teilgenommen haben, bezeichnete es als schwierig und zeitaufwändig, zuverlässige und überprüfbare Daten über ihre potenziellen Kunden zu ermitteln. Wenn man bedenkt, dass in vielen großen Unternehmen 1.000 oder mehr Vollzeitmitarbeiter mit der Verwaltung von Kunden und der Aktualisierung ihrer Daten beschäftigt sind, ist leicht zu erkennen, wie hoch der Zeitaufwand dafür ist. Die globale LEI-Datenbank kann den für die Kundenerfassung erforderlichen Verwaltungsaufwand erheblich verringern.