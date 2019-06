Börsenplätze uniQure-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs uniQure-Aktie:

72,55 USD +1,88% (14.06.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs uniQure-Aktie:

67,00 EUR +3,08% (17.06.2019, 12:58)



ISIN uniQure-Aktie:

NL0010696654



WKN uniQure-Aktie:

A1XDTV



Ticker-Symbol uniQure-Aktie:

UQ1



Kurzprofil uniqure NV:



uniQure NV (ISIN: NL0010696654, WKN: A1XDTV, Ticker-Symbol: UQ1) ist ein Gentherapieunternehmen mit Sitz in den Niederlanden. Das Amsterdamer Unternehmen beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Einzeltherapien mit kurativen Ergebnissen für Patienten, die an genetischen und anderen schweren Krankheiten leiden. uniqure verfügt über eine fokussierte Pipeline von Gentherapien, die sowohl intern als auch in Partnerschaften entwickelt werden. Zu den Produktkandidaten des Unternehmens im Rahmen des Kernprogramms gehören AMT-061 für Hämophilie B, AMT-130 für Huntington und S100A1 für kongestive Herzinsuffizienz. uniQure konzentriert sich durch seine Zusammenarbeit mit Bristol Myers-Squibb (BMS) auf den Aufbau eines Portfolios von Gentherapien unter der Leitung des S100A1-Programms für kongestive Herzinsuffizienz. (17.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - uniQure-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gentherapie-Unternehmens uniQure NV (ISIN: NL0010696654, WKN: A1XDTV, Ticker-Symbol: UQ1) unter die Lupe.Die Gerüchte der letzten Wochen würden sich verdichten: Wie Bloomberg berichte, wäge die Gentherapie-Schmiede uniQure Optionen inklusive eines Verkaufs ab. "Der Aktionär" könne sich eine Übernahme sehr gut vorstellen. Drei potenzielle Aufkäufer habe das Anlegermagazin aktuell auf der Agenda.uniQure sei ein hochinteressanter Gentherapie-Player. Am fortgeschrittensten: Eine Behandlung der Hämophilie B (Form der Bluterkrankheit). Spannend in diesem Zusammenhang: Roche wolle Spark Therapeutics u.a. wegen einer potenziellen Gentherapie gegen Hämophilie A schlucken. Es gebe aber Probleme bei der Übernahme. Reiße sich Roche nun uniQure unter den Nagel?Ebenfalls als potenzieller Aufkäufer komme der Pharma-Gigant Pfizer infrage, der sich zuletzt was größere Übernahmen angehe, eher gescheut habe. uniQure würde allerdings gut ins Beuteschema passen. Denn damit könnten der US-Konzern das Engagement im zukunftsträchtigen Gentherapie-Segment ausbauen, mit Spark bestehe bereits eine Kooperation.Die uniQure-Aktie sei in den letzten Wochen bereits kräftig angesprungen. Neben dem massiven Kaufsignal habe die Absage einer Konferenz bereits für Spekulationen gesorgt. Der Bloomberg-Bericht befeuere nun diese. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. uniQure sei eine spekulative Story, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link