Es bestehe die Gefahr, dass das Pro-Kopf-BIP in Katalonien stark sinke. Denn der systemische Schock einer Abspaltung würde Katalonien zwingen, sich sehr schnell einen neuen institutionellen Rahmen und eine neue Währung zu geben und eine neue Beziehung zu seinen Partnern aufzubauen, wobei die europäischen Partner allerdings in erster Linie Madrid unterstützen würden. Diese Aufbauarbeit brauche Zeit. Doch mit jedem Tag, der vergehe, werde der durch Verwirrung und Besorgnis angerichtete Schaden größer.



Es sei verständlich, dass niemand dieses Risiko eingehen wolle, außer den Anhängern der ersten Stunde der katalanischen Unabhängigkeit. Die Investitionen würden sich verlangsamen, und die Abwanderung von Unternehmen aus Katalonien werde das Wachstum nicht fördern. Darüber hinaus brauche es Zeit, bis eine neue Währung eingeführt sei und bis diese Währung Glaubwürdigkeit erlangt habe. Man müsse auch damit rechnen, dass viele Menschen, die derzeit in Katalonien leben würden, würden wegziehen wollen, um den Unbilden der Abtrennung zu entgehen. Keiner dieser Faktoren spreche für einen reibungslosen Übergang.



Auch wenn Katalonien am Ende spanisch bleibe, würden diese Faktoren alle weiter gelten. Investitionen, die während der Zeit der Unsicherheit nicht getätigt würden, würden endgültig verloren gehen, und die Wirtschaftsleistung in Katalonien werde beeinträchtigt. Der Abstand beim Pro-Kopf-BIP zu den Spitzenregionen Madrid, Baskenland und Navarra könnte sich vergrößern.



Sofern die europäischen Länder das unabhängige Katalonien nicht mit offenen Armen begrüßen würden, was angesichts der bislang wenig enthusiastischen Reaktion Brüssels und der großen EU-Länder unwahrscheinlich erscheine, werde das katalanische Wirtschaftsszenario sehr zerbrechlich sein, und das Risiko eines deutlichen Rückgangs sei groß. Wenn am Ende die Unabhängigkeit stehe, mit dem Verlust des Zugangs zum Binnenmarkt und dem Verlust des Euro, werde nicht sofort ein Ansturm auf Katalonien stattfinden. Vielmehr dürften internationale Akteure aus Finanz- und Realwirtschaft ebenso wie die einheimischen Akteure erst einmal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden.



Aus diesem Grund werde die Lage für Katalonien im Vergleich zum übrigen Spanien in den kommenden Monaten schwieriger. Katalonien werde erst einmal unter diesen trüben Aussichten leiden, auch wenn es sich letztlich nicht für die Unabhängigkeit entscheide.



Unabhängig vom Ausgang der Krise stehe Katalonien somit als Verlierer da. Das Ausmaß des Schadens hänge von der Dauer der politischen Unsicherheit ab, die Spanien durchlebe. Je länger sie anhalte und je größer das Risiko für Katalonien eingeschätzt werde, desto geringer werde die Bereitschaft sein, Risiken in der Region Barcelona einzugehen, und desto größer die negativen Auswirkungen des Schocks.



In der gegenwärtigen Situation würden die Situation und die Argumente der Unabhängigkeitsbefürworter denen der Brexit-Anhänger ähneln. Die ökonomische Gleichung habe nie im Mittelpunkt der Diskussionen über den Brexit gestanden, und dasselbe gelte für Katalonien. Der politische Unabhängigkeitsdiskurs richte sich diesmal gegen Madrid, während er sich im Falle des Brexit gegen Brüssel gerichtet habe. Heute, 18 Monate nach dem Referendum, werfe die britische Situation viele Fragen auf, denn die Verhandlungen mit der EU kämen nicht voran, und die Briten würden sich bewusst, dass sie zu viel zu verlieren hätten.



Für Katalonien wäre die Lage heikler, da es noch kein Land sei und daher nicht über die entsprechenden Institutionen verfüge. Katalonien würde zudem seine Währung verlieren. Das sei vieles auf einmal in einem Spanien, das nicht mehr unter Francos Herrschaft stehe. (07.11.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Katalonien-Frage ist faszinierend, weil dabei ausschließlich politische Erwägungen eine Rolle zu spielen scheinen, so Philippe Waechter, Chefökonom bei Natixis Asset Management.Wirtschaftliche Schwierigkeiten würden nicht erwartet - die Dinge würden sich regeln, so die vorherrschende Ansicht. Dabei sei die Wirtschaft ein entscheidender Aspekt der Unabhängigkeitsfrage. Die Unabhängigkeit habe kaum Chancen auf Erfolg, wenn es nicht gelinge, eine robuste wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, zumindest in den ersten Jahren.Hier seien zwei Phasen zu unterscheiden: Erstens die Phase, nachdem eine Entscheidung getroffen und umgesetzt worden sei. Entweder sei Katalonien dann wirklich unabhängig, oder es verbleibe definitiv im Königreich Spanien. Und zweitens die gesamte Übergangsphase, mit der Unsicherheit, wie man sie heute kenne, und mit den von der Zentralregierung für den 21. Dezember angesetzten Wahlen als erstem Zwischenziel.Die aktuelle Situation sei von einer großen Unsicherheit geprägt, denn es finde ein Tauziehen zwischen der spanischen und der katalanischen Regierung statt. Beide Seiten könnten auf große Demonstrationen verweisen, die jeweils als Zeichen der eigenen Stärke und des eigenen Einflusses gedeutet würden. Jeder bleibe bei seinem Standpunkt, niemand möchte nachgeben.Und das sei der entscheidende Punkt: Durch die Unterschrift der spanischen Regierung sei Spanien als ein Staat der EU beigetreten. Ein unabhängiges Katalonien fiele nicht mehr unter diesen Vertrag und wäre deshalb nicht länger Teil der EU. Die Katalanen würden den Zugang zum Binnenmarkt und zur Gemeinschaftswährung verlieren, und dies hätte drastische Auswirkungen.Natürlich würde all dies nicht von heute auf morgen passieren. Katalonien würde Spanien und dann die EU verlassen. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Katalonien sofort wieder Mitglied der EU werde, denn das würde die Zustimmung aller Länder voraussetzen, und Spanien würde sich hier verweigern.