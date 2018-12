Börsenplätze tick Trading Software-Aktie:



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) wurde 2002 durch Oliver Wagner, Matthias Hocke und weiteren Unternehmern aus der Finanzindustrie gegründet. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG seinen Kunden eines der fortschrittlichsten Handelssysteme weltweit zur Verfügung. (07.12.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Vor drei Monaten stellten wir unseren Lesern im September die Düsseldorfer tick Trading Software AG ("tick-TS") bei einem Aktienkurs von 16 Euro vor, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Was die Experten damals leider nicht hätten voraussehen können, sei der heftige Börseneinbruch seitdem gewesen. Doch das Papier des Softwareunternehmens halte sich mehr als wacker, denn in dem am 30.09.2018 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr habe tick-TS voll überzeugen können. Der Jahresüberschuss sei gegenüber dem Vorjahr um 27,5% auf 1,35 Mio. Euro gesteigert worden, und das bei einem unterproportionalen Umsatzanstieg von 21% auf 6,1 Mio. Euro. Dies entspreche einem Ergebnis je Aktie von 1,34 Euro.Neben den herausragenden Geschäftszahlen habe das Unternehmen einen Deal mit der Privatbank M.M. Warburg vermelden können. M.M. Warburg verwende den von tick-TS entwickelten OBS-Adapter, der Orders aus dem Online Banken System (OBS) übermittle und marktspezifische Besonderheiten wie zum Beispiel OTC-Trade-Reporting und Bankdirektgeschäfte verarbeite. Des Weiteren stelle tick-TS der Bank bereits eine Instanz ihrer TradeBase MX Plattform zur Anbindung an Börsen und Broker zur Verfügung. tick-TS scheine also gut gerüstet für turbulente Börsenzeiten. Dies gelte gerade auch deshalb, weil das Unternehmen an fallenden Märkten ebenfalls verdiene, Hauptsache, es werde viel gehandelt.Die Experten von "AnlegerPlus News" sehen die tick Trading Software-Aktie im Moment daher als Halteposition, das mittelfristige Kursziel von 23,00 Euro bleibt ebenso gültig wie das Stopp-Loss-Limit von 13 Euro. (Ausgabe 12/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link