Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (21.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld setze die Aktie von thyssenkrupp ihre Erholung am Donnerstag fort. Nach dem monatelangen Abverkauf habe sich der MDAX -Titel inzwischen von der 7-Euro-Marke gelöst. Schwung würden weiter positive Analystenstimmen und starke Zahlen des US-Stahlriesen Nucor geben, dessen Aktie sogar rund acht Prozent zulege.Nucor habe den Gewinn je Aktie im ersten Quartal mehr als verdoppelt und auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Derweil habe das Analysehaus Jefferies das Kursziel für thyssenkrupp zwar auf 12,65 Euro gesenkt. Nach den starken Eckdaten des Stahlhändlers Klöckner & Co ( ISIN DE000KC01000 WKN KC0100 ) sähen die Experten aber positive Rückschlüsse für thyssenkrupp und mit dem neuen Ziel immer noch viel Potenzial für die Aktie. Ein schnelles Comeback in Richtung der 8-Euro-Marke scheint nun möglich, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)