Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,962 EUR -0,75% (26.08.2021, 11:04)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,96 EUR -1,21% (26.08.2021, 10:50)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (26.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der schleichende Niedergang des Essener Konzerns zeige sich bereits seit Jahren am Aktienkurs. Auch wenn thyssenkrupp mit seinem tiefgreifenden Umbau intensiv an der Trendwende arbeite, sei der Weg nach wie vor weit. Der Bedeutungsverlust der einstigen deutschen Industrieikone werde immer deutlicher.Im September werde der DAX von 30 auf 40 Werte aufgestockt. Über den Namen thyssenkrupp werde bei den möglichen Aufsteigern nicht einmal diskutiert. Die Marktkapitalisierung der Essener sei aber mittlerweile zu niedrig. Seit thyssenkrupp 2019 den Platz für MTU Aero Engines habe räumen müssen, habe die Aktie noch einmal massiv an Wert verloren, während potenzielle DAX-Kandidaten wie HelloFresh oder Siemens Healthineers von einem Rekordhoch zum nächsten jagen würden.Für thyssenkrupp liege der Aufstieg in die deutsche Börsenelite somit in weiter Ferne. Denn nach wie vor habe der Konzern einen Berg an Problemen vor sich. Der Barmittelabfluss habe noch immer nicht gestoppt werden können, für die zyklische Stahlsparte stehe eine nachhaltige Lösung weiterhin aus und die hohen Investitionen für eine CO2-neutrale Produktion könnten aus der Bilanz kaum gestemmt werden - gleichzeitig habe der Hype um Wasserstoff etwas nachgelassen, wodurch auch dieser Hoffnungsträger an der Börse nicht mehr für die ganz große Euphorie sorge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: