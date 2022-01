Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,865 EUR 0,00% (13.01.2022, 10:08)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

10,835 EUR +0,18% (13.01.2022, 09:53)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (13.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Am heutigen Donnerstag finde bei thyssenkrupp der lang erwartete Kapitalmarkttag zur Wasserstofftochter statt. Erste Details seien inzwischen bereits bekannt, der Börsengang solle in diesem Jahr erfolgen. An der Börse komme dies gut an, im frühen Handel gehe die Erholungsrally bei der Aktie weiter.Bis zu 600 Millionen Euro könnte die Tochter Uhde Chlorine Engineers einnehmen, berichte Reuters. Bei einer angenommenen Bewertung von drei bis sechs Milliarden Euro entspräche dies zehn bis 20 Prozent. Mögliche Anteilsverkäufe von thyssenkrupp und Partner De Nora, die das Joint Venture aktuell im Verhältnis zwei zu eins besitzen würden, seien dabei nicht berücksichtigt.Offiziell sei derweil bereits, dass Uhde ab sofort in Nucera umbenannt werde. "Die Nachfrage ist riesig. Wir wollen diese Möglichkeit nutzen", so Nucera-Chef, Denis Krude, zu Reuters. Noch im Frühjahr könnte die neue Einheit an die Börse kommen. Dabei werde vor allem auf den Bewertungsboom bei Wasserstoff-Pure-Playern abgezielt.Die Entwicklung rund um den Wasserstoff sei ein Katalysator für die thyssenkrupp-Aktie. Die Bewertung der Mutter lasse noch viel Luft nach oben. Wenn auch die Konjunktur weiter laufe, seien deutlich höhere Kurse denkbar.Die Aktie von thyssenkrupp ist nach Ansicht von Maximilian Völkl von "Der Aktionär" aktuell wieder attraktiv. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link