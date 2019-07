Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (12.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Euphorie um den Börsengang der Aufzugsparte von thyssenkrupp sei abgeebbt. Die Charttechnik habe sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich verschlechtert. Selbst ein Test des Mehrjahrestiefs bei 11,03 Euro sei nun zu befürchten. Aktuell würden auch die Shortseller wieder den Druck auf die thyssenkrupp-Aktie erhöhen. Laut Bundesanzeiger hätten derzeit vier Shortseller eine Netto-Leerverkaufsposition eröffnet. Insgesamt hätten diese 5,85 Prozent aller thyssenkrupp-Aktie leerverkauft. Vor allem AQR Capital Management aus den USA wette mit einer Leerverkaufsposition von 3,30 Prozent massiv auf fallende Kurse bei thyssenkrupp. Erst am Mittwoch habe die Investmentfirma die Shortposition noch einmal erhöht.Für die Shortseller sei der DAX-Titel seit Monaten ein gefundenes Fressen. Das Führungschaos, die operativen Probleme, die Streitigkeiten mit den Großaktionären oder die mehrfachen Strategiewechsel hätten viel Vertrauen bei den Anlegern zerstört. Neue Hiobsbotschaften würden entsprechend immer wieder auf fruchtbaren Boden fallen und für deutliche Kursverluste sorgen - sehr zum Gefallen der Shorties.Die Probleme bei dem Industriekonzern seien nach wie vor zahlreich. Jedoch sollte auf dem gegenwärtigen Bewertungsniveau ein Boden gefunden sein. Alleine die Aufzugsparte sei mittlerweile knapp doppelt so viel wert wie das gesamte Konglomerat. Trotz der Unsicherheiten stimme das Chance/Risiko-Verhältnis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: