Es sieht so aus, als sei die Erholungsrally beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gefährdet. Der Kurs sei heute Nacht unter die Untergrenze der Overbalance-Struktur gefallen, habe dies jedoch wieder zurückerobern können. Allerdings würden die Dinge hier knifflig. Der DAX habe die Aufwärtsbewegung bei der 200-Stunden-Linie gestoppt und versuche, die Unterstützungszone bei 10.500 Punkten zu durchbrechen, die ebenfalls eine Grenze der Overbalance-Struktur darstelle. Die Richtung des nächsten großen Impulses werde wahrscheinlich davon abhängen, welche dieser beiden technischen Hürden zuerst überwunden werde. Bei einem Ausbruch nach oben läge der nächste Widerstand bei 10.750 Punkten. Auf der Unterseite könnte sich die Aufmerksamkeit auf die Unterstützungszone bei 10.200 Punkten verlagern: Fibonacci-Retracement von 38,2% des Ausverkaufs von Februar bis März. Man solle jedoch daran denken, dass nach der Overbalance-Methodik ein Durchbruch unter die Untergrenze (10.500 Punkte) auf eine kurzfristige Trendwende hindeuten würde.



Jedes DAX-Mitglied werde heute niedriger gehandelt. Die Versorger wie RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) würden besser abschneiden, aber auch in der Verlustzone notieren. Die zyklischen Werte wie Autohersteller oder Industrieunternehmen würden heute zu den Top-Verlierern gehören.



MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) habe für das erste Quartal 2020 einen Rückgang des Nettogewinns von 11,6% auf 111,8 Mio. EUR gemeldet. Der Gewinn je Aktie habe bei 2,1 EUR gelegen und damit 13,2% unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz sei um 13% höher gewesen als im Vorjahr und habe 1,27 Milliarden EUR erreicht. Das Unternehmen habe angegeben, dass sein Auftragsbestand am Ende des Quartals 19,4 Milliarden EUR betragen habe (Rückgang von 0,4 Milliarden EUR gegenüber Ende 2019). Das Unternehmen habe seine Prognose für 2020 zurückgezogen und gesagt, dass es keine neue Prognose veröffentlichen werde. Die Aktie notiere seit Jahresbeginn um 55% niedriger.



Einem Reuters-Bericht zufolge habe sich thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) eine Milliarde EUR deutsche Staatshilfe gesichert. Die Mittel sollten dem Unternehmen helfen, sich über Wasser zu halten, bis es Geld aus dem Verkauf der Aufzugseinheit erhalte. thyssenkrupp habe die Einheit für 17,2 Mrd. EUR verkauft und erwarte, im Juni Geld zu erhalten.



Der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF), Carsten Spohr, habe gesagt, dass das Unternehmen sich in intensiven und konstruktiven Gesprächen mit den Regierungsvertretern befinde. Spohr erwarte, dass das Hilfspaket bald abgeschlossen werden könne. Das Unternehmen sei auch mit den Regierungen der Schweiz, Österreichs und Belgiens im Gespräch. Außerdem hätten die Piloten der Lufthansa angeboten, für zwei Jahre auf 45% der Gehälter zu verzichten, wenn der Arbeitsplatz gesichert werde. (04.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die neue Woche mit großen bärischen Kurslücken, so die Experten von XTB.Man solle beachten, dass die meisten Börsen in Europa am Freitag geschlossen gewesen seien, als die offenen Märkte nachgegeben hätten. Daher könne ein Teil der heutigen Rückgänge als "Aufholen" der Entwicklungen vom Freitag angesehen werden.Während der heutige Ausverkauf vor allem durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China ausgelöst worden sein dürfte, würden die schwachen Daten das Bild vervollständigen. Die PMIs für das verarbeitende Gewerbe aus Europa für April seien leicht nach unten angepasst worden, während die Erstveröffentlichungen aus Spanien oder Polen starke Rückgänge aufgewiesen hätten. Der Hongkonger BIP-Bericht für das 1. Quartal 2020 hätte einen Rückgang von 1,8% im Quartalsvergleich aufweisen sollen, stattdessen hätten die Daten einen Wert von -5,3% gezeigt. Dies sei die größte Kontraktion seit Beginn der Aufzeichnung. Der Sentix-Index zum Anlegervertrauen der Eurozone für Mai sei weniger stark gestiegen als erwartet von -42,8 auf -41,8 Punkte (Prognose: -28 Punkte). Die US-Auftragsdaten würden am Nachmittag (16:00 Uhr) im Fokus stehen, da sie einen zweistelligen Rückgang gegenüber dem Vormonat aufweisen könnten.