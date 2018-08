Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF), senkt aber das Kursziel von 30 auf 26 Euro.Nachdem der Essener Konzern bis Q2 2017/18 dank der Erholung der Stahlpreise und der Erfolge der Einsparprogramme weitere operative Verbesserungen habe verkünden können, hätten die thyssenkrupp AG die überraschend im dritten Quartal eingetretenen zusätzlichen Projektaufwendungen und deren Folgen deutlich negativ getroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff habe darauf mit mittelfristigen Maßnahmen zur weiteren Steigerung der operativen Geschäftstätigkeit reagiert. Von Bedeutung für die weitere Entwicklung werde nun die Lösung der Führungskrise und die strategische Neuausrichtung sein, wobei der Druck auf die Beteiligten zur Einigung deutlich zugenommen habe.Unter der Annahme der konsequenten Fortsetzung der eingeleiteten Neuordnung und weiterer Verbesserungen der operativen Entwicklung bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie mit einem mittelfristigen Kursziel von 26 Euro (alt: 30 Euro). (Analyse vom 10.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: