Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Krisenkonzern thyssenkrupp stelle alles auf den Prüfstand. Am Montagabend hätten die Essener die Strategie für die Zukunft veröffentlicht. Im Zuge der Neuausrichtung solle das Konglomerat merklich schrumpfen.Im Konzern verbleiben solle dabei der Werkstoffhandel sowie das Geschäft mit Industrie- und Automobilkomponenten, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dazu komme der Stahl und der Marineschiffbau. Für seine Stahlsparte prüfe thyssenkrupp jedoch mehrere Optionen - sowohl einen Verbleib des Geschäfts im Konzern als auch eine mögliche Fusion. Gespräche würden bereits geführt, habe thyssenkrupp erklärt. Gleiches gelte für den Marineschiffbau. Andere Geschäfte hätten hingegen keine Perspektive im Konzern.Durch die Corona-Krise nehme die Notwendigkeit zu einer weiteren Konsolidierung der Stahlindustrie weiter zu, da sich die bestehenden Überkapazitäten in Europa strukturell ausweiten würden, habe thyssenkrupp erklärt. Auch sehe das Unternehmen gute Chancen, die Transformation zu einer klimaneutralen Stahlproduktion zu beschleunigen, wenn die Industrie ihre Kräfte bündele. Dennoch werde der Konzern seine jüngst veröffentliche Stahlstrategie weiter verfolgen. Diese sei unverändert richtig. Der Plan sehe den Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen, die Optimierung des Produktionsnetzwerks sowie zusätzliche Investitionen von 800 Millionen Euro in den kommenden sechs Jahren vor.Neben dem Stahl prüfe thyssenkrupp auch für den Marineschiffbau eine Konsolidierung. Aus Sicht von thyssenkrupp könne der Marineschiffbau "in konsolidierter Aufstellung langfristig besser im nationalen wie internationalen Wettbewerb bestehen", habe es geheißen es. "Um die Arbeitsplätze und Werftstandorte zu sichern, ist die Schaffung eines starken Marinekonzerns sinnvoll", so Personalvorstand Oliver Burkhard, der auch für die Sparte verantwortlich sei. Es gebe dabei "nationale und europäische Optionen". thyssenkrupp führe bereits auch hier Gespräche mit verschiedenen möglichen Partnern. Dabei sei auch die Politik einbezogen.Zum Kern der neuen thyssenkrupp solle nach dem Willen des Konzerns weiterhin der Werkstoffhandel und die Industriekomponenten gehören. Hier sehe der Konzern eigenen Angaben zufolge ein gutes Entwicklungspotenzial, welches aus eigener Kraft gehoben werden solle. Das Automobilzuliefergeschäft solle ebenfalls in der Gruppe weitergeführt werden. Dabei seien auch Allianzen und Entwicklungspartnerschaften denkbar."Mit dieser Neubewertung des Portfolios haben wir schwierige und längst überfällige Entscheidungen getroffen, die wir jetzt konsequent umsetzen", so Konzernchefin Martina Merz. thyssenkrupp werde "kleiner, aber stärker aus dem Umbau hervorgehen." Mit dem Umbau des Portfolios wolle thyssenkrupp auch die Organisation ändern. Der Konzern solle sich zu einer Unternehmensgruppe eigenständiger Geschäfte mit einer Dachmarke und einer möglichst schlanken Holding wandeln, habe es geheißen.Die Neuausrichtung sei überfällig. In neuer Struktur solle nun die Trendwende gelingen. Die Aktie lege am Dienstag erneut leicht zu.Anleger sollten mit einem Neueinstieg aber weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Weg bis zum Turnaround sei noch steinig und mit vielen Risiken verbunden. (Analyse vom 19.05.2020)