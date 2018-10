Durch die Aufspaltung solle das zyklische Geschäft mit Industriematerialien von den Ingenieurs- und Serviceleistungen, die von globalen Trends profitieren würden, getrennt werden. Damit möchte die thyssenkrupp AG die Anforderungen von Investoren besser erfüllen können. Dies könnte sich positiv auf den Kapitalmarktzugang, die Transparenz und die Bilanz auswirken. Außerdem könnte die "tk industrials" mit einem Investment- Grade-Rating versehen werden.



München (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Zerschlagung scheint erstmal vom Tisch - AktienanalyseDer 30.09.2018 könnte einen Wendepunkt für den deutschen Industriekonzern thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) markieren, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorstand und Aufsichtsrat hätten am Sonntag über eine freiwillige Aufspaltung beratschlagt, auch um eine durch Investoren erzwungene Zerschlagung zu verhindern.Die Führung des diversifizierten deutschen Industriekonzerns habe sich am Sonntag, 30.09.2018, über die Zukunft des Traditionsunternehmens geeinigt. Einstimmig habe der Aufsichtsrat die Aufspaltung der thyssenkrupp AG beschlossen. Der Konzern solle in zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen aufgespalten werden. Das erste Unternehmen solle den Zweig Industrie und die andere Firma den Zweig Material beinhalten. Eine erzwungene Zerschlagung, auf die einige Investoren spekuliert hätten, scheine damit erstmal vom Tisch.Der 1999 aus der Fusion der Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp und dem Thyssen-Konzern hervorgegangene Konzern beschäftige über 130.000 Mitarbeiter (30.06.2018) und habe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von über 42 Mrd. EUR (Geschäftsjahr 2016/2017) erzielt.Die Geschäftsaktivität sei in fünf Geschäftsfelder aufgeteilt: Components Technology, Elevator Technology, Industrial Solutions, Materials Services und Steel. Über diese Geschäftsbereiche konsolidiere die thyssenkrupp AG 461 Unternehmen und 25 Beteiligungen aus 79 Ländern weltweit.Die Geschäftsbereiche in einem Satz erklärt:- Elevator Technology stelle Anlagen zur Personen- und Lastenbeförderung her.- Industrial Solutions sei auf den Bau von Industrieanlagen spezialisiert.- Material Services sei verantwortlich für den weltweiten Handel mit Werk- und Rohstoffen.- Steel verwalte den weltweiten Handel von Flachstahl.Die thyssenkrupp AG solle in zwei Firmen aufgespalten werden. Dabei solle "tk Industrials" die ursprünglichen Geschäftsbereiche Components Technology, Elevator Technology und Industrial Solutions umfassen. Die "tk Materials" solle die Geschäfte mit Rohstoffen bündeln und beinhalte die Geschäftsfelder Material Services und Steel.