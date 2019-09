Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau des Essener Konzerns weerde nach Monaten des Wartens endlich konkret. thyssenkrupp stehe aber mittlerweile auch unter Zeitdruck. Der Abstieg aus dem DAX und die drastische Gewinnwarnung zuletzt hätten noch einmal verdeutlicht, wie schlecht es um den deutschen Industriekonzern wirklich stehe.Vor dem Wochenende sei nun noch einmal viel passiert. So sei am Freitag bekannt geworden, dass der Staatsfonds GIC aus Singapur den Anteil an den Stimmrechten von 3,53 auf 5,33% ausgebaut habe. Zudem habe sich Henrik Ehrnrooth, der Chef des Wettbewerbers Kone, erneut zur Aufzugssparte geäußert. Er wolle eine vollständige Fusion von Kone mit thyssenkrupp Elevator. Gegenüber Bloomberg habe Ehrnrooth gesagt, er hätte den DAX-Konzern dann gern als "bedeutenden Aktionär" an Bord. Zudem habe er erneut betont, dass kartellrechtliche Bedenken überwunden werden könnten.Kone trommele für die Fusion, doch thyssenkrupp brauche schnell Geld und könne sich eine aufwendige wettbewerbsrechtliche Prüfung eigentlich nicht leisten. Ein Verkauf an einen Finanzinvestor erscheine deshalb wahrscheinlicher. Doch auch dann dürfte sich zeigen, dass die Aufzüge etwa doppelt so viel wert seien als das gesamte Konglomerat. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass sich dieser Bewertungsabschlag verringere, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.09.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,11 EUR +2,06% (13.09.2019, 17:35)