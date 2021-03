Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Während der DAX seine Gewinne am Mittwoch im Tagesverlauf komplett abgegeben habe, könne die thyssenkrupp-Aktie auch am späten Nachmittag auf ein schönes Plus blicken. Rückenwind verleihe eine optimistische Studie der Deutschen Bank, die einmal mehr die Wasserstoff-Fantasie in den Vordergrund rücke.Nach Gesprächen mit dem Leiter von Uhde Chlorine Engineers - der Sparte, zu der das Wasserstoff-Geschäft zähle - habe Analyst Bastian Synagowitz das Kursziel für thyssenkrupp bei 16 Euro belassen. Das Wachstumspotenzial der Sparte liege noch über dem oberen Ende seiner Erwartungsspanne, so der Experte. Zudem habe der Markt erst begonnen, deren Wert zu verstehen.thyssenkrupp befinde sich im Wandel. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft könnte dabei die entscheidende Chance sein. Gelinge es sich hier entsprechend zu positionieren, bekomme der angeschlagene Konzern möglicherweise ein neues Aushängeschild.Klar sei aber auch: Noch sei der Weg weit, zumal die Wasserstoff-Strategien global noch am Anfang stünden und auch auf thyssenkrupp zunächst hohe Investitionen zukämen. Hier müsse das neue Wasserstoff-Geschäft zudem wohl weiter mit dem Stahl konkurrieren, der Teil des Konzernverbunds bleiben könnte und ebenfalls hohe finanzielle Mittel zur Sanierung und Erfüllung der ambitionierten Klimaziele benötige.Die Devise lautet deshalb: Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link