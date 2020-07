Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Essener Konzern arbeite weiterhin an einer Lösung für das angeschlagene Stahlgeschäft. Einfach werde das nicht, das untermauere nun eine Warnung der IG Metall. "Wenn man den Stahl herausnimmt, zerfällt der Konzern", habe IG-Metall-Hauptkassierer Jürgen Kerner im Club Wirtschaftspresse in München gesagt. Kerner, der auch im Aufsichtsrat von thyssenkrupp sitze, gehe damit auf Konfrontationskurs mit Konzernchefin Martina Merz. Diese wolle das kriselnde Stahlgeschäft wenn möglich durch Partnerschaften stärken, schließe einen Verkauf der Sparte allerdings explizit nicht aus.Kerner werde einmal mehr für eine innerdeutsche Konsolidierung mit Salzgitter. "Wir erwarten, dass das unter Federführung von thyssenkrupp passiert. " Eine Fusion im Ausland sei gefährlich. "Sonst wird es ein Blutbad geben", habe Kerner gesagt.Bei thyssenkrupp zeige sich einmal mehr, wie schwer Veränderungen angesichts der zahlreichen Interessen seien. Unstrittig sei aber, dass eine Lösung für die zahlreichen Krisenherde gefunden werden müsse. Noch sei weiter offen, wann es dazu komme und wie diese aussehe. Anleger sollten das Risiko nicht eingehen und an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:7,016 EUR -0,99% (24.07.2020, 14:25)