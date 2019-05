Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Viel Potenzial nach oben - AktienanalyseMit ihrem geplanten Gemeinschaftsunternehmen wollen die Stahlkonzerne thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) und Tata zur Nummer 2 in der Branche hinter ArcelotMittal aufsteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch noch sei der Deal nicht in trockenen Tüchern. Aber die beiden Gesellschaften hätten bei der Europäischen Wettbewerbsbehörde weitere Zugeständnisse gemacht: Wegen der geplanten Zusammenlegung der Stahlproduktion mit der von Tata Steel werde sich thyssenkrupp wohl von weiteren Randaktivitäten trennen. Die Prüfung durch die EU-Kommission solle voraussichtlich Anfang Juni enden.Auch abgesehen von den Fusionsplänen treibe thyssenkrupp sein Vorhaben zur Aufspaltung voran. Dabei würden sich die Deutschen in ein Unternehmen für die Industriebereiche sowie ein weiteres für die Werkstoffgeschäfte splitten wollen. Darüber solle die Hauptversammlung im Januar 2020 abstimmen. thyssenkrupp erhoffe sich durch die Teilung eine Wertsteigerung der einzelnen Geschäfte, etwa durch die Hebung stiller Reserven im Aufzuggeschäft. Zudem sollten die Unternehmen einzeln wettbewerbsfähiger werden und schnellere Entscheidungen treffen können.Die Teilung sei für den Konzern mit erheblichen Kosten verbunden. Im laufenden Geschäftsjahr dürften Gewinn und freier Mittelzufluss mit einem höheren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet werden. Trotzdem erwarte das Management einen deutlich höheren Jahresüberschuss. Ergebnissteigerungen der fortgeführten Geschäfte sowie positive Effekte aus dem erwarteten Abschluss des Stahl-Gemeinschaftsunternehmens sollten die Belastungen überkompensieren.Auch Analysten würden Licht am Ende des Tunnels sehen. Unter den Experten befinde sich nur noch einer, der das DAX-Papier zum Verkauf empfehle. Alle anderen Experten würden die Stahlaktie als Halteposition oder als Kauf einstufen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 21,54 Euro und somit satte 70 Prozent über der aktuellen Notiz. (Ausgabe 17/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: