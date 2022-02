Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,172 EUR +0,61% (01.02.2022, 09:40)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,136 EUR +1,42% (01.02.2022, 09:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (01.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Vor der Hauptversammlung am Freitag arbeite der Essener Konzern weiter an seinem Umbau. Der lange geplante Verkauf des Edelstahlwerks in Terni sei nun abgeschlossen worden. Acciai Speciali Terni (AST) gehe inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei an Arvedi aus Italien. Der Verkauf sei bereits im September 2021 vertraglich vereinbart worden. Finanzielle Details seien nicht genannt worden.thyssenkrupp behalte nach der Transaktion 15% an AST und wolle so die bestehende Zusammenarbeit mit Arvedi stärken. Durch den Verkauf verbessere sich die Nettofinanzposition des Konzerns dennoch um mehr als 600 Mio. Euro.Der Verkauf von AST sei bereits die vierte Transaktion in den vergangenen sechs Monaten. Das zeige: Bei thyssenkrupp gehe durchaus etwas voran. Doch entscheidend würden die Zukunft der Wasserstoff-Tochter und des Stahlbereichs bleiben. Das erfordere noch immer Geduld. Nur spekulative Anleger sollten deshalb zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2022)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: